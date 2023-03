Vor wenigen Wochen machte Rebel Wilson ihrer Freundin Ramona Agruma einen Heiratsantrag in Disneyland. Doch wie die Schauspielerin nun verraten hat, soll sie aus einem bestimmten Grund 30 Tage lang Hausverbot in dem Themenpark haben.

Das verriet die 42-Jährige jetzt in The Daily Show.

Rebel Wilson hat Hausverbot in Disneyland

Disneyland ist einer der Lieblingsorte der Schauspielerin. Kein Wunder also, dass die 42-Jährige vor etwa zwei Wochen in dem Themenpark auf die Knie ging, um ihrer Freundin Ramona Agruma einen Antrag zu machen. Damit ihr Traum vom perfekten Antrag auch in Erfüllung gehen konnte, kontaktierte sie sogar den Disney-Chef. Das erzählte Rebel vor wenigen Tagen in The Drew Barrymore Show. „Ich musste eine Sondergenehmigung einholen, um einen speziellen Bereich absperren zu lassen und die Bäume aufzustellen“, so Rebel.

Doch wie die „Pitch Perfect“-Darstellerin nun in der The Daily Show verraten hat, hat sie in der Vergangenheit gegen eine bestimmte Regel des Themenparks verstoßen. Weshalb sie jetzt 30 Tage Hausverbot habe. „Ich wurde für 30 Tage aus dem Disneyland verbannt, weil ich ein Foto in einer geheimen Toilette gemacht habe, was illegal ist“, sagte Rebel.

Disneyland ist kulant

Nach dem Regelverstoß wurde sie vom Park telefonisch kontaktiert. Zum Glück sollen die Chefs von Disneyland laut der Schauspielerin sehr kulant sein. „Sie riefen mich an und fragten: ‚Rebel, an welchen 30 Tagen wolltest du nicht ins Disneyland kommen, weil du weg bist, um einen Film zu drehen oder so?'“, beschrieb Rebel den Anruf. Daraufhin habe die „How to be Single“-Darstellerin geantwortet, dass ihr Juni sehr gut passen würde. Nochmal Glück gehabt, Rebel! 😉