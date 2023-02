Vergangenen Sommer verkündete Rebel Wilson, dass sie mit Freundin Ramona Agruma ihre eigene Disney-Prinzessin gefunden hat. Jetzt wagt das Paar den nächsten großen Schritt: Die beiden haben sich verlobt. Und zwar an einem ganz besonderen Ort …

Wie die Schauspielerin auf Instagram teilte, fand der Antrag in Disneyland statt!

Rebel Wilson und Freundin Ramona Agruma haben „Ja“ gesagt

Frühlingsgefühle in Hollywood: Schauspielerin Rebel Wilson könnte wohl gerade nicht glücklicher sein. Erst verkündete sie, dass sie ein Baby bekommen hat (mittels Leihmutter) – und jetzt folgt auch noch the next big step gemeinsam mit Freundin Ramona Agruma. Letzten Sommer hat die 42-Jährige noch öffentlich gemacht, dass sie die Unternehmerin datet. Zu einem Foto der beiden schrieb sie damals: „Ich dachte, ich war auf der Suche nach einem Disney-Prinzen … aber vielleicht brauchte ich in Wirklichkeit die ganze Zeit eine Disney-Prinzessin“. Und weil die beiden offenbar ein Faible für die wundersame Welt von Disney haben, fand auch der besondere Moment des Heiratsantrags an diesem Ort statt.

In rosa-weiß gestreiften Pullovern, mit einem großen Herz in der Mitte, präsentiert Ramona ihren Tiffany-Verlobungsring. Auf einem weiteren Bild sieht man das glückliche Paar am Boden kniend vor dem magischen Disney-Schloss – unzählige rosa Blütenblättern fliegen durch die Luft. „Wir haben JA gesagt“, schreibt der „Pitch Perfect“-Star zu den Schnappschüssen auf Instagram.

Stars gratulieren dem Pärchen

Die Freude in Hollywood ist groß! Unzählige Stars gratulieren dem verlobten Pärchen. „Ich liebe euch Mädels! Ich freue mich so für euch beide! So eine magische Art, sich zu verloben“, kommentiert Paris Hilton unter den Fotos. Auch „Pitch Perfect“-Kollegin Brittany Snow jubelt: „Rebs!!! Wie magisch – ich gratuliere euch“. Schauspieler Simu Liu lässt ebenfalls herzliche Grüße da und „Glee“-Star Chris Colfer schreibt: „Gratuliere, Babe“. Genauso wie Skirennläuferin Lindsey Vonn, die ebenfalls ihre Freude für das Paar ausdrückt.

Wann die Hochzeitsglocken läuten sollen, ist aber noch nicht bekannt. Fest steht jedenfalls, dass die Schauspielerin und Ramona ihre Familytime mit Rebels Töchterchen Royce Lillian Elizabeth bestimmt in vollsten Zügen genießen.