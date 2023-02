Dating-Apps gibt es wie Sand am Meer, das wissen wir wohl alle. Doch Hollywoodstar Rebel Wilson hat jetzt ihre ganz eigene Version gegründet. „Dabei geht es um Liebe ohne Etiketten“, verrät sie in einem Interview.

Die Schauspielerin spricht auch darüber, dass sie sich eigentlich nie „zu 100 Prozent hetero“ gefühlt habe.

Rebel Wilson: Dating-App ohne Labels

Vergangenen Sommer hat „Pitch Perfect“-Star Rebel Wilson auf Instagram ihre Beziehung zu Ramona Agruma öffentlich gemacht. Wenige Monate später bekam die Schauspielerin ihr erstes Kind – durch eine Leihmutter. Jetzt setzt sich die 42-Jährige dafür ein, dass so viele Menschen wie möglich die Liebe finden. Denn Wilson startet ihre eigene Dating-App, die den vielsagenden Namen „Fluid“ trägt. Im Interview mit People verrät sie, was dahintersteckt.

„Das ist die erste Dating-App, bei der man sich nicht wirklich definieren oder ein Kästchen ankreuzen muss, um zu sagen: ‚Ich bin hetero, ich bin schwul, ich bin bisexuell'“, so die Schauspielerin. Man müsse also nicht beschreiben, wonach genau man sucht. „Dabei geht es um Liebe ohne Etiketten“.

Am meisten feiert Rebel ihre App dafür, dass hier wirklich jeder willkommen ist. „Du bist vielleicht daran interessiert, einen breiteren Dating-Pool auszuprobieren, als ich es damals war“, erzählt sie. „Dieser deckt einen Großteil des LGBTQIA+-Spektrums ab, aber ich denke, selbst wenn du hetero bist, kannst du die App nutzen und eine tolle Zeit haben.“

„Wünschte, ich hätte das vor fünf Jahren gehabt“

Eine Möglichkeit wie diese, nach einer Person zu suchen, der man sein Herz öffnet, hätte sich die Schauspielerin bereits vor langer Zeit erhofft. „Ich wünschte, ich hätte das vor fünf Jahren gehabt“, so die 42-Jährige. Denn: „Das hätte mir wirklich geholfen und vielleicht wäre ich über das Profil einer Frau gestolpert und hätte gesagt: ‚Okay, vielleicht möchte ich ihr eine Nachricht senden.'“ Der Hollywoodstar hätte sich jedenfalls schon damals für eine Dating-App wie „Fluid“ entschieden, weil „man sich in keiner Weise kennzeichnen muss“. Denn man sehe einfach, mit wem man sich verbindet, so die Schauspielerin.

„Ich weiß, dass es für mich nicht auf das Geschlecht ankommt, sondern nur auf die Person“, stellt Rebel Wilson außerdem klar. Dann verrät sie noch ein Detail über ihre Sexualität, das anderen Menschen vielleicht Kraft spendet. „Ich habe nie gedacht, dass ich zu 100 Prozent heterosexuell bin. Ich weiß nicht genau, wie ich meine Sexualität definieren soll, aber ich weiß, dass es viele Leute da draußen gibt, die sie auch nicht vollständig definieren wollen“, so die starken Worte von Rebel.