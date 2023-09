Welcher Freundschaftstyp bist du?

Hast du erstmal eine:n beste:n Freund:in gefunden, dann wird diese Freundschaft auch ein Leben lang halten. Denn dir ist Loyalität unglaublich wichtig – deshalb geht ihr auch gemeinsam durch dick und dünn; komme was wolle! Ihr seid immer füreinander da und wisst ganz genau, was im anderen vorgeht. Einen Tag, an dem ihr nicht Kontakt habt, gibt es nicht. Ihr wisst alles voneinander und übereinander und fast könnte man meine, ihr wärt die exakt gleiche Person.

Partyfreundschaft

An einer echten, tiefgründigen Freundschaft bist du nicht wirklich interessiert. Das würde dich einfach zu sehr einengen und dir deine Freiheit in gewisser Weise rauben. Deshalb setzt du lieber auf oberflächliche Freundschaften, die einfach nur Spaß mit sich bringen. Statt ruhigen Abenden auf der Couch bist du mit deinen Friends lieber in Clubs unterwegs. Das Gute: du hast keine Verpflichtungen. Das nicht so Gute: du machst oft alles mit dir selbst aus. Manchmal kann es nicht schaden, wenn du mit jemanden eine tiefere freundschaftliche Beziehung aufbaust und dich dieser Person dann anvertraust.