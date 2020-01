Die meisten Menschen verlieben sich gerne. Nur nach der ein oder anderen Beziehung, die einfach nicht lange halten wollte, haben viele Lust auf mehr. Auf diese eine Liebe, die ewig hält.

Und dafür eignen sich diese Sternzeichen besonders gut. Denn es gibt drei von ihnen, die man daten sollte, wenn man nach der großen Liebe sucht.

1. Fisch

Der Fisch gehört zu den emotionalsten Sternzeichen, die es gibt. Er ist stets voller Gefühle und Liebe. Vor allem dann, wenn es ein Gegenüber gibt, das es wertschätzen kann, wie viel der Fisch zu geben hat. Er ist schon lange bereit für die große Liebe und eine Beziehung, die ewig hält. Nur hat er bisher auf den richtigen Menschen gewartet, der ebenfalls Lust darauf hat, sein Leben miteinander zu verbringen.

2. Krebs

Der Krebs ist sehr sensibel und oft mit den Gedanken nur bei sich selbst. Jedoch war es für ihn immer schon klar, dass er sobald wie möglich seine große Liebe finden will. Denn der Krebs will so schnell es geht den Rest seines Lebens beginnen. Mit der einen Person, die ihn genauso liebt, wie er es verdient hat.

3. Stier

Der Stier ist treu, ehrlich und bei ihm weißt du immer, woran du bist. In einer Beziehung kann man sich immer auf ihn verlassen. Auch würde er nie solch eine Bindung eingehen, wenn er nicht davon überzeugt wäre, sie würde für immer halten. Wenn man also auf der Suche nach der großen Liebe ist, ist der Stier der Richtige. Du wirst schnell merken, dass er bereit für eine lange Beziehung ist.