Weihnachten nähert sich in großen Schritten und während viele noch an ihrer Wunschliste feilen, gibt es einige Sternzeichen, die gar keine Wünsche von ihren Freunden brauchen. Denn sie wissen ganz genau, welche Weihnachtsgeschenke sie kaufen werden.

Diese drei Sternzeichen machen die besten Geschenke.

Krebs

Krebse sind sehr einfühlsam und aufmerksam. Sie merken sich auch die kleinsten Details aus einem Gespräch und versuchen, Geschenke möglichst persönlich zu gestalten. Für die perfekten Weihnachtsgeschenke ist den Krebsen auch kein Weg zu mühsam. Wenn es sein muss, durchforsten sie auch schon einmal jegliche Flohmärkte der Stadt, um eine bestimmte Buch-Erstausgabe zu finden, die die beste Freundin in ihrer Jugend geliebt hat.

Denn so emotional die Krebse auch sind, so ungern zeigen sie es. Geschenke sind deshalb ein ideales Mittel, um dem Umfeld zu zeigen, wie gerne man sie hat – ohne tatsächlich etwas sagen zu müssen. Wer von einem Krebs beschenkt wird sollte also auf jeden Fall Taschentücher bereithalten.

Wassermann

Wer einen Wassermann im Freundeskreis oder in der Familie hat, hat eigentlich schon gewonnen. Denn Wassermänner sind die besten Zuhörer und großartige Geschenkemacher. Sie wissen genau, was sich die Liebsten sehnlichst wünschen und scheuen keine Kosten und Mühen, um diese Dinge zu beschaffen.

Wassermänner brauchen dafür nicht einmal eine Wunschliste. Durch ihre einfühlsame und hilfsbereite Art wissen sie genau, was der Person am meisten helfen könnte oder worüber sie sich wirklich freut. Das muss nicht immer materiell sein. Denn das Sternzeichen weiß: Manchmal ist Zeit das größte Geschenk, das man einer Person machen kann.

Schütze

Bei Schützen werden die Weihnachtsgeschenke schnell extravagant. Denn Schützen lieben es, andere zu beschenken. Der Gesichtsausdruck der besten Freundin, wenn sie ein Geschenk aufmacht, ist für das Sternzeichen die größte Freude zu den Feiertagen. Denn Schützen lieben das Gefühl, jemand anderen glücklich zu machen.

Um das zu erreichen gehen sie auch schon einmal ungewöhnliche Wege. Denn das Tierkreiszeichen bevorzugt unerwartete Geschenke. Sprich: Die Wunschliste wird ignoriert. Stattdessen werden Freunde, Bekannte, Familie und sogar Arbeitskollegen ausgefragt, die Amazon-Wunschliste heimlich gecheckt und die Wohnung ganz genau inspiziert. Denn wenn es nach den Schützen geht ist das perfekte Geschenk nicht nur so luxuriös wie möglich, sondern auch eine größtmögliche Überraschung.