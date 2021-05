Manche Menschen nehmen es mit der Treue in einer Beziehung nicht ganz so genau. Auch, wenn sie es eigentlich nicht wollen, neigen manche Sternzeichen zu Untreue gegenüber ihrem Partner.

Diese Tierkreiszeichen sind oft untreu in einer Beziehung:

Wassermann

Der Wassermann fühlt sich in einer Beziehung schnell gelangweilt. Er will Abenteuer erleben und Neues entdecken. Sobald dieses Sternzeichen in einer längeren Beziehung ist und die anfängliche Nervosität langsam nachlässt, neigt es deshalb zu Untreue. Denn der Wassermann würde alles tun, um sich den gewissen Kick zu verschaffen. Dabei denkt er meistens gar nicht daran, wie sehr er sein Gegenüber damit verletzt. Allerdings ist dieses Sternzeichen auch ehrlich und beichtet seinen Seitensprung auch meistens sofort.

Schütze

Der Schütze sucht immer nach Bestätigung. Deshalb flirtet er ständig, auch, wenn er sich in einer Beziehung befindet. Auf Außenstehende wirkt sein Verhalten unglaublich egoistisch, dabei liegt es eher daran, dass er viel zu wenig selbstbewusst ist und die Bestätigung braucht, um sich besser zu fühlen. Obwohl der Schütze gerne mit anderen flirtet, würde er allerdings nicht seinen Partner wirklich betrügen. Dennoch verletzt er ihn mit seinem Verhalten, ohne es wirklich zu merken.

Zwilling

Der Zwilling kommuniziert unglaublich gerne und schlägt dabei auch oft über die Strenge. Vor allem, wenn Alkohol im Spiel ist, wird die offene Art dieses Sternzeichens aber schnell von anderen als Flirt interpretiert. Dass er in einer Beziehung ist, vergisst er dann auch gerne mal. Sobald er aber wieder einen klaren Kopf hat, bereut er seine Tat sofort und beichtet sie seinem Partner. Denn eigentlich sind Zwillinge besonders treue Seelen und wollen ihr Gegenüber niemals verletzen.

Krebs

Der Krebs ist ein sehr ängstlicher Mensch. Diese Angst wird ihm in einer Beziehung aber schnell zum Verhängnis. Denn er fürchtet, dass sein Partner ihn nicht so liebt, wie er ihn und flüchtet deshalb aus Angst verletzt zu werden. Deshalb neigt der Krebs auch zur Untreue. Denn es ist seine Art und Weise sich mächtig zu fühlen und die Kontrolle über die Beziehung zu erlangen. Im Gegensatz dazu ist der Krebs aber auch sehr eifersüchtig und klammert in der Beziehung sehr stark. Diese widersprüchlichen Signale verwirren seinen Partner meistens und das ist auch der Grund, warum die ein oder andere Beziehung in die Brüche geht.