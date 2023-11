Fans von „The Vampire Diaries“ sind gerade außer sich vor Begeisterung. Denn es sieht ganz so aus, als würde sich still und heimlich etwas anbahnen, das wie eine Reunion der beliebten Serie aussieht. Verantwortlich dafür ist vor allem Nina Dobrev.

Denn die Schauspielerin teilte ein geheimnisvolles Video auf TikTok!

„The Vampire Diaries“: Kommt jetzt eine Reunion?

Sechs Jahre nach dem emotionalen Serienende von „The Vampire Diaries“ gibt es nun Hoffnung auf ein Comeback. In welcher Form, ist noch unklar. Fest steht allerdings, dass einige Teile des Casts still und heimlich an etwas basteln. Das lässt zumindest ein kurzer Clip erahnen, den Elena-Darstellerin Nina Dobrev auf ihrem Tiktok-Account teilte.

Darin zu sehen sind neben der 34-Jährigen auch einige ihrer ehemaligen Co-Stars aus der Serie. Etwa Stefan-Salvatore-Darsteller Paul Wesley, Elenas On-Screen-BFFs Kat Graham und Candice King, ebenso wie Kayla Ewell, Claire Holt und Werwolf Michael Trevino. Fans sind außer sich vor Freude, nachdem sich hier eine Reunion anzubahnen scheint. Was genau uns Nina Dobrev mit dem Video sagen möchte, behält die Schauspielerin wohl erst noch für sich, denn zu Beginn zu Clips legt sie verheißungsvoll ihre Finger an die Lippen.

Millionen Fans sind außer sich vor Freude

Mittlerweile wurde das Video fast sechs Millionen Mal angesehen. Fans der Serie können ihre Freude über das, was kommen mag, nicht mehr verbergen. „Ich habe hörbar geschrien, als Paul Wesley auftauchte, oh mein Gott“, zeigt sich ein Fan begeistert. Ein anderer hält die Ungewissheit nicht mehr aus und möchte am liebsten sofort wissen, was Sache ist. „Was soll das bedeuten, Nina?“, schreibt die Person.

Möglicherweise gibt es dazu bald eine Auflösung. Denn sowohl Nina als auch ihre Schauspiel-Kolleg:innen sind Anfang Dezember zu Gast bei einer Convention in Georgia, dem Ort, an dem „The Vampire Diaries“ gedreht wurde und in dem sich auch das Örtchen Mystic Falls befindet. Fans sind sich sicher, dass der ehemalige Cast der Serie spätestens zu diesem Anlass verkünden wird, was es mit Ninas geheimnisvollem Video auf sich hat.

Wo ist Damon?

Doch auch wenn sich alle über ein mögliches Comeback freuen, steht eine große Frage im Raum: Wo ist Damon Salvatore, Elenas große Liebe? Hier die schlechte Nachricht: Sollte es tatsächlich eine Reunion der Serie geben, dann muss diese wohl ohne Damon-Darsteller Ian Somerhalder auskommen. In einem Interview mit E! News verriet der 44-Jährige kürzlich, dass er sich aus einem bestimmten Grund aus der Schauspielwelt zurückgezogen hat.

Ian lebt mit seiner Frau, Schauspielerin Nikki Reed („Twilight“) sowie seinen beiden Kindern auf einer Farm in den USA. Dort konzentriert sich der ehemalige „The Vampire Diaries“-Star nun darauf, „seine Kinder großzuziehen, seine Firmen aufzubauen und seine Filme rauszubringen“, wie Ian erzählt. Der Schauspieler hat im Jahr 2020 gemeinsam mit seinem ehemaligen Set-Kollegen Paul Wesley eine Bourbon-Marke auf den Markt gebracht. Zudem begeistert sich Somerhalder immer mehr für Dokumentationen. Aktuell arbeitet er gemeinsam mit Journalist Josh Tickell an einer Doku („Common Ground“) über landwirtschaftliche Systeme.