Es war die letzte Folge von „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk. Doch ein Gast hatte offenbar etwas gegen die Interviewfragen des Moderators einzuwerfen. Denn Sängerin Shirin David wehrte sich gegen einige Aussagen.

Online wird ihre Reaktion gefeiert.

„Ich hätte dir auch die Feministin nicht angesehen.“

„Dass du ein Opernfan bist, hätte ich dir gar nicht angesehen“, erklärt Thomas Gottschalk am Samstag-Abend im Gespräch mit Sängerin Shirin David und fragt sie nach ihren liebsten Opern. Dass Shirin eine Ausbildung an der Jugend-Opern-Akademie in Gesang, Schauspiel und Tanz absolviert hat, ist für den Moderator in diesem Zusammenhang wohl weniger relevant. Und noch eine Sache konnte er sich nicht vorstellen. „Ich hätte dir auch die Feministin nicht angesehen.“

Aussagen und Annahmen, die Shirin nicht einfach so auf sich sitzen lässt. Sie will wissen, warum er ihr das denn nicht angesehen hätte und fragt: „Warum denn nicht? Weil ich gut aussehe?“ Gottschalk entgegnet darauf keine eindeutige Begründung. Und Shirin will eines ganz klar machen: „Ich möchte sagen, als Feministin können wir gut aussehen, wir können klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus.“ Dann geht sie auch auf seine ursprüngliche Frage ein und erklärt, dass Johann Strauss ihr Lieblingskomponist ist.

Shirin David wehrt sich gegen Annahmen von Gottschalk

Auch als Gottschalk über die erfüllte Frauenquote auf seiner Couch scherzt, sieht man, dass sie den Kopf schüttelt. Letztlich kontert Shirin dann auch noch gegen eine Aussage von Gottschalk, die er angeblich einmal in der Vergangenheit gesagt hat. „Du hast ja einmal gesagt ‚Influencer gehören nicht auf deine Couch‘ und ich muss sagen, es ist sehr gemütlich hier.“ Doch der Moderator betont, dass das nicht stimme und er „Influencer nicht verstanden“ hat; „bis jetzt“.

Online wird die Reaktion von Shirin David übrigens ordentlich gefeiert. Denn viele betonen, dass es gut war, dass die 28-Jährige sich gleich gegen die Annahmen wehrte und Klartext sprach. „Shirin David hat ihn zerlegt“, schreibt etwa eine Userin auf X. Andere erklären, dass sie es respektlos gefunden haben, dass Thomas Gottschalk nur aufgrund ihres Aussehens Schlüsse über ihre Interessen gezogen habe. „Wenn eine Frau schön ist, dann kann sie nicht klug, eloquent oder feministisch sein. Oder eine Operette kennen. Entschuldigung?!“, wundert sich ein User auf Tiktok.