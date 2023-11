Am 27.11. erwartet uns der November-Vollmond. Und auch dieses Mal hat die Mondphase ganz besondere Auswirkungen auf uns.

Vor allem diese Sternzeichen spüren jetzt klare Veränderungen.

Zwillinge

Der November-Vollmond steht im Zeichen der Zwillinge – und bringt ihnen dementsprechend große Veränderungen. Jedoch nur im positivsten Sinne. Denn die Zwillinge bekommen durch die neue Mondphase einen kleinen Boost in Sachen Selbstbewusstsein. Sie akzeptieren sich selbst, fühlen sich gestärkt in ihren Entscheidungen und trauen sich auch, das ein oder andere Risiko einzugehen. Und das wird ihnen bis Jahresende noch einige große Erfolge bringen!

Krebs

Für die Krebse bringt der November-Vollmond endlich ein bisschen Optimismus. Nach einer längeren Phase der Anstrengung sehen die Krebse jetzt wieder Hoffnungsschimmer und lassen die Negativität zurück. Sie wagen jetzt endlich wieder den Blick nach vorne! Wer sich jetzt dem Journaling widmet, kann außerdem einige Enttäuschungen der Vergangenheit gut verarbeiten und sich konkret den nächsten Zielen und Träumen widmen.

Steinbock

Schon länger sehnen sich die Steinböcke nach ein bisschen mehr Routine in ihrem Alltag. Geprägt von online Trends wie „That Girl“ wollen auch sie ihr Leben ein bisschen optimieren. Und der November-Vollmond gibt ihnen jetzt die Motivation, dieses Ziel auf eine gesunde Art umzusetzen. Denn die Steinböcke verabschieden sich vom toxischen Denken in Extremen und planen eine realistische und gesunde Routine für ihren Alltag. Ganz oben auf der To Do Liste steht da vor allem eines: Selfcare.