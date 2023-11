Die perfekte Ordnung hat niemand von uns, doch bei manchen Menschen geht es gerade richtig chaotisch zu. Das kann auch am Sternzeichen liegen.

Denn bei drei Sternzeichen ist Chaos gerade vorprogrammiert.

Widder

Wir alle kennen ihn, wir alle fürchten ihn: den Klamottenstuhl. Denn nichts zeigt so sehr das Chaos in den eigenen vier Wänden, wie der Stuhl im Schlafzimmer, der aussieht wie ein Monster aus Kleidung. Und so gerne die Widder ihn loswerden möchten, er wird nicht weniger. Denn die Widder haben derzeit einfach nicht die Motivation, sich um ihre eigenen vier Wände zu kümmern. Zu stressig ist der Arbeitsalltag, zu viele Verpflichtungen haben sie danach. Sie erleben gerade in wirklich jedem Bereich ihres Lebens Stress und Überlastung, da bleibt keine Zeit für Ordnung. Höchste Zeit, sich kurz zurückzulehnen und durchzuatmen.

Fische

Die Fische erleben vor allem im Privatleben gerade richtiges Chaos. Denn auch, wenn sie sich eigentlich aus all den Dramen des Lebens rausnehmen wollen und Krisen so gut es geht vermeiden, geraten sie derzeit dennoch von einer Streitigkeit in die nächste. Und das, obwohl sie niemals Thema des Streits oder überhaupt daran beteiligt sind. Doch in ihrem Freundeskreis brodelt es – und die Fische müssen sich jetzt für Seiten entscheiden. Ein absolutes Worst Case Scenario für das Tierkreiszeichen!

Zwillinge

Eigentlich schätzen die Zwillinge ihr geordnetes Leben mit all ihren Routinen und geplanten Abenteuern sehr. Doch in den vergangenen Wochen bekommen sie immer mehr Lust, auch einmal auszubrechen. Sie sehnen sich nach einer Art geplantem Chaos. Was sie dabei aber nur allzu gerne übersehen: so etwas gibt es wenn überhaupt nur äußerst selten. Stattdessen übernimmt das geplante Chaos auch schnell Überhand und es wird so richtig messy. Aber keine Sorge, liebe Stiere: ein bisschen Abenteuer schadet euch nicht, auch wenn es sich ungewöhnlich chaotisch anfühlt. Irgendwann herrscht wieder Ordnung.