In nur wenigen Tagen häufen sich derzeit die Klagen gegen den Musiker Sean „Diddy“ Combs. Eine weitere Frau wirft ihm jetzt Vergewaltigung vor.

Der Musiker streitet die Vorwürfe ab.

Frau wirft Sean „Diddy“ Combs Vergewaltigung vor

Es ist bereits die dritte Klage, die in nur wenigen Tagen gegen den Musiker Sean „Diddy“ Combs eingereicht wurde. Die darin nicht namentlich genannte Frau behauptet, dass der Rapper sie und eine Freundin vor mehr als 30 Jahren gemeinsam mit dem Singer-Songwriter Aaron Hall vergewaltigt habe. Die Frau lernte die beiden angeblich bei einer Veranstaltung kennen. Gemeinsam mit einer Freundin gingen sie in die Wohnung von Hall, wo sie „zum Sex mit Combs gezwungen wurde“, heißt es in der Klage. „Als sie dabei war, sich anzuziehen, stürmte Hall in das Zimmer, drückte sie nieder und zwang sie, mit ihm Sex zu haben.“ Laut der Klage wurde die andere Frau währenddessen „gezwungen, mit Combs und Hall in einem anderen Raum Sex zu haben“.

Die Klägerin behauptet außerdem, dass Combs Tage nach dem Angriff ihr gegenüber gewalttätig wurde und sie gewürgt habe „sodass sie ohnmächtig wurde.“ Der Grund: „Combs war auf der Suche nach der Freundin, weil er befürchtete, dass sie dem Mädchen, mit dem er damals zusammen war, erzählen würde, was er und Hall mit ihnen gemacht hatten“, zitiert „People“ die Klageschrift.

Vorwürfe, die der Rapper bestreitet. Einer seiner Sprecher erklärt: „Dies sind erfundene Klagen, die fälschlicherweise ein Fehlverhalten von vor über 30 Jahren behaupten und in letzter Minute eingereicht wurden. Das ist nichts anderes als ein Money Grab.“

Rapper bestreitet Vorwürfe

Noch am selben Tag wurde übrigens eine weitere Klage gegen den Musiker eingereicht. Darin beschuldigt Joi Dickerson-Neal den Rapper, sie 1991 unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Die Frau war damals noch Studentin. Sie behauptet, Combs habe den Vorfall aufgezeichnet und mit anderen Menschen im Musikbusiness geteilt. Vorwürfe, die der Rapper abstreitet. „Die 32 Jahre alte Geschichte von Frau Dickerson ist erfunden und nicht glaubwürdig. Herr Combs hat sie nie angegriffen“, erklärt ein Sprecher von Combs gegenüber „People“.

Bereits vergangene Woche wurde eine weitere Klage gegen ihn eingereicht. Darin behauptet seine Ex-Freundin Casandra Ventura, dass der Rapper zu unkontrollierbarer Wut neige. Im Laufe der Beziehung habe er sie „brutal“ geschlagen und gezwungen, vor seinen Augen mit anderen Männern Sex zu haben, während er sie dabei filmte und dazu masturbierte, behauptet sie. 2018 versuchte die Sängerin dann, sich von dem Rapper zu trennen. Er habe sie daraufhin vergewaltigt, heißt es in der Klage.

Die beiden einigten sich nur einen Tag nachdem die Klage eingereicht wurde übrigens auf einen Vergleich. Combs sagte dazu: „Wir haben beschlossen, diese Angelegenheit einvernehmlich zu lösen. Ich wünsche Cassie und ihrer Familie alles Gute. In Liebe.“ Sein Anwalt Ben Brafman betonte jedoch, dass diese Einigung kein Schuldgeständnis sei. „Nur um das klarzustellen, die Entscheidung, einen Rechtsstreit beizulegen, insbesondere im Jahr 2023, ist in keiner Weise ein Eingeständnis eines Fehlverhaltens. Die Entscheidung von Mr. Combs, den Rechtsstreit beizulegen, untergräbt in keiner Weise sein pauschales Bestreiten der Vorwürfe. Er ist froh, dass sie sich geeinigt haben und wünscht Frau Ventura das Beste.“