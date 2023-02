Um Augenringe oder kleine Hautunreinheiten abzudecken, ist und bleibt der Concealer einfach unser bester Freund! Doch so nützlich ein Abdeckstift auch sein mag, wenn sich dieser dann früher oder später in den Fältchen absetzt, verteufeln wir ihn umso mehr. Doch auf TikTok geht nun ein Hack eines Make-up-Artists viral, der das lästige Concealer-Bröckeln verhindern soll.

Hier erfahrt ihr, wie der Trick funktioniert.

Mit diesem viralen Hack hält der Concealer den ganzen Tag und bröckelt nicht

Was würden wir nur ohne Concealer machen? Gerade nach einer kurzen Nacht kann der Stift ein echter Retter sein. Blöd nur, dass die meisten Concealer eine nervige Angewohnheit haben: Sie lieben es, sich nach kurzer Zeit in den Fältchen abzusetzen und zu krümeln. Das Ganze sieht dann leider immer recht unschön aus. Doch TikTok wäre wohl nicht TikTok, wenn die Plattform jetzt nicht auch eine Lösung für genau dieses Problem für uns parat hätte.

Genauer gesagt verdanken wir Make-up-Artist Vincent Ford (@vincent.ford) jetzt einen ultimativen Hack gegen das lästige Concealer-Abbröckeln. Der Visagist teilte den Tipp vor einigen Wochen auf seinem Profil und der Clip verzeichnet inzwischen bereits über 800k Aufrufe. „Das ist ein Geheimnis, das ich noch nie geteilt habe, aber ich liebe diesen Hack“, sagt der Visagist, der oft ähnliche Tipps auf seinem Kanal postet, um die Beautyroutinen seiner Follower:innen einfacher und effizienter zu gestalten. So, aber was ist nun sein Geheimnis gegen das lästige Absetzen des Concealers? Gleich vorweg, der Trick ist mega schnell und easy umzusetzen.

Concealer ohne Absetzen? So geht’s

Der Clou hinter dem Hack lautet: Loses Puder! Aber step by step. Tragt zuerst den Concealer unter den Augen auf. Danach solltet ihr kurz warten. „Mische dann ein wenig loses Puder auf deinen Pinsel und verblende deinen Concealer.“ Er empfiehlt, dabei das lichtreflektierende Puder auf einen kleinen Mischpinsel zu geben, es dann auf den Concealer aufzutragen und die zwei Dinge sanft ineinander zu verblenden. Laut Ford sorgt diese einfache Methode für einen „makellosen“ Look, der nicht nur mega natürlich aussieht, sondern auch den ganzen Tag hält. Der Tipp soll übrigens nicht nur unter den Augen funktionieren, sondern im ganzen Gesicht. Das lästige Absetzen in Fältchen gehört damit laut dem Profi der Vergangenheit an.

Aber funktioniert der Trick auch wirklich? Wenn man den Kommentaren unter dem Clip Glauben schenken mag: JA! Das Netz ist nämlich ganz begeistert. Unter dem Video sammeln sich unzählige Kommentare wie „Der beste Hack ever!“ oder „Ich habe es getestet, der Trick funktioniert wirklich“. Einige waren auch überrascht, wie einfach die Technik und wie schön das Ergebnis ist. „Was für ein Gamechanger“, schreibt eine andere Nutzerin. Also, probiert es am besten einfach mal selbst aus.