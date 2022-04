Im März 2021 gaben Joe Exotic und Dillon Passage offiziell ihre Trennung bekannt. Doch nun ist wirklich endgültig Schluss. Der „Tiger King“-Star reichte jetzt offiziell die Scheidung ein. Die Ehe sei laut Gerichtsdokumenten unwiederbringlich kaputt.

Seit 2019 sitzt Joe seine Strafe von 21 Jahren wegen Tierquälerei und zwei Fällen von versuchtem Auftragsmord im Gefängnis ab.

„Tiger King“: Joe Exotic reicht die Scheidung ein

Joseph Maldonado-Passage alias Joe Exotic zieht jetzt endgültig einen Schlussstrich in Sachen Ehe. Vor rund einem Jahr gaben Dillon Page und Joe ihre Trennung bekannt. Jetzt will Joe ein für alle Mal getrennte Wege gehen. Am Donnerstag reichte der 59-jährige Zoobetreiber offiziell die Scheidung ein, wie seine Anwältin Autumn Beck Blackledge gegenüber People bestätigt hat. Eigentlich wollte Ehemann Dillon schon im März letzten Jahres die Scheidung einreichen, doch er leitete nie rechtliche Schritte ein. Nun ist es der 59-Jährige, der die Scheidung tatsächlich durchzieht.

Mit der Scheidung hoffe Joe laut seiner Anwältin, dass die beiden mit ihrem Leben weitermachen und sich schnell und einvernehmlich scheiden lassen können. „Joe ist kurz vor dem Ende seiner Krebsbehandlung und hat sich verliebt. Er hegt keinen Groll gegen Dillon, versucht aber seit einiger Zeit, ihn zu erreichen, um eine Scheidungsvereinbarung zu treffen“, so die Anwältin.

Seit 2019 in Haft

Joe und Dillon heirateten am 11. Dezember 2017, nur zwei Monate nachdem Joes früherer Ehemann bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. Zwei Jahre später kam der Wildkatzern-Liebhaber dann wegen versuchtem Auftragsmord und Tierquälerei ins Gefängnis. Seither sitzt er eine Strafe von 21 Jahren ab. Noch-Ehemann Dillon hat sich in der Zwischenzeit wieder neu verliebt, wie im vergangenen Jahr bekannt wurde.

„Meines Erachtens haben sich sowohl Joe als auch Dillion in romantischer Hinsicht weiterentwickelt, und beide sollten die Freiheit haben, sich wieder frei von den Fesseln der Ehe zu lieben“, erklärt die Scheidungsanwältin. Aus den Scheidungspapieren geht hervor, dass der Zoobetreiber von seinem früheren Partner Unterhaltszahlungen verlangt. Außerdem möchte er seinen Namen von Joseph Allen Maldonado-Passage zurück in Joseph Allen Maldonado ändern.

