In jedem Sommer gibt es diesen einen Moment, an dem wir an einem neuen, absolut angesagten Getränk nicht mehr vorbeikommen. In diesem Jahr lautet der Trendsetter: Espresso mit Orangensaft. Jap, richtig gelesen. Mischt man diese zwei Frühstücksessentials, ist man also scheinbar total up-to-date.

Woher der Trend kommt und ob er wirklich etwas kann, lest ihr hier.

Sommerliches Trendgetränk: Warum jetzt alle Espresso mit Orangensaft trinken

Schon klar, die Kombination Kaffee und O-Saft ist an sich wirklich nichts Neues. Schließlich schlürfen die meisten von uns diese Getränke fast täglich, während sie frühstücken. Allerdings hintereinander und nicht gemischt. Und dennoch hat es die Kombination geschafft, zum wohl gehyptesten Trendgetränk des Sommers zu werden. Was dahinter steckt? Sagen wir es gemeinsam: TikTok! Denn Userin „bundadaddy“ hat einfach mal beschlossen, Kaffee und Orangensaft zu mischen und es zum neuesten Trendgetränk zu küren.

Scheinbar kam das Video gut an – ob vor Begeisterung, Neugier oder Ekel ist nicht ganz klar – denn jetzt scheint das Getränk nahezu jeder zu feiern. Die TikTokerin scheint aber jedenfalls begeistert von der Mischung zu sein. „Ich weiß, es klingt abstoßend, aber das ist es nicht. Wenn ihr Orangensaft und Kaffee mögt, dann werdet ihr dieses Getränk lieben“, prognostiziert sie. Wer sich bereits jetzt vorstellt, wie es schmeckt, kann laut dem Social-Media-Star nur falsch liegen. „Versucht gar nicht erst, zu erraten, wie es schmecken wird, es ist nahezu unmöglich“, erklärt sie.

Orangensaft harmoniert mit bitteren Kaffee-Noten

Viele kommentieren unter dem Video, dass sie wohl ihr gesamtes Leben überdenken müssen, denn Espresso mit Orangensaft sei das beste Getränk, das sie je getrunken haben. Zu dumm, dass es bisher noch keinen trendigen Namen für das Gemisch gibt. „Spezi“ ist ja bereits vergeben …

Ein Grund, warum die Mischung so gut ankommt, könnte sein, dass die Süße des Orangensaftes perfekt mit den bitteren Kaffeenoten des Espressos harmoniert. Dazu kommt, dass dieses Getränk außerordentlich gesund ist – vorausgesetzt man verwendet einen qualitativ hochwertigen Kaffee und eiskalten O-Saft. Letzterer versorgt den Körper mit Folsäure, Kalium und einer großen Portion Vitamin C. Der Espresso-Shot sorgt für den nötigen Koffein-Kick, um in der Früh wach zu werden.

So gelingt das Trendgetränk für den Sommer

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann das erfrischende Kaffeegetränk gleich mal probieren. Denn es lässt sich super easy zubereiten.

Ihr braucht:

Kalten Orangensaft (frisch gepresst oder aus der Packung)

Eine Tasse Espresso

Eiswürfel

Wer möchte: Vanillesirup

So geht’s: