Schon mal was von einem Schnapszahl-Datum gehört? Am 7.7. ist es wieder so weit. Und das schenkt dem einen oder anderen Sternzeichen auch gleich eine gehörige Portion Glück. Kleine Überraschungen bringen jetzt große Freude …

Neugierig geworden? Auf diese drei Sternzeichen wartet jetzt etwas sehr Positives.

Zwillinge

Im Sommer möchte der Zwilling eigentlich nur eines: Verreisen und am Strand liegen. Damit er es aber auch wirklich genießen kann, muss wirklich alles perfekt sein. Von der Anreise, über die Unterkunft bis hin zum Wetter. Gut, letzteres kann man nicht unbedingt beeinflussen. Doch die Unterkunft, sei es Hotel, Apartment oder anderes, kann man sehr wohl steuern. Und genau hier kommt das Schnapszahl-Datum ins Spiel. Denn es sorgt dafür, dass das Sternzeichen mit einigen Upgrades überrascht wird, die den Urlaub wirklich unvergesslich machen.

Krebs

Sobald es draußen warm wird, möchte der Krebs am liebsten gar nicht mehr nach Hause. Daher verbringt er seine Abende und Nächte meistens Outdoor, in den angesagtesten Bars und Clubs der Stadt. Würde das nur nicht immer so ins Geld gehen. Doch das Sternzeichen hat Glück! Denn das Universum und die Sternenkonstellation im Juli stehen definitiv auf seiner Seite. Es dauert daher nicht mehr lange und der Krebs wird mit einer ordentlichen Finanzspritze belohnt, die ihm die lauen Sommernächte mit Sicherheit versüßen werden. Verdient hat er es jedenfalls.

Löwe

Dem Löwen fehlt es niemals an Selbstbewusstsein und Stärke. Das ist bestimmt auch schon anderen Personen aufgefallen. Doch während sich viele von der Ausstrahlung des Tierkreiszeichens einschüchtern lassen, kann er die Energie des 7.7. für sich nutzen. Denn an diesem Tag ist der Löwe mit einer magische Anziehung ausgestattet, die niemandem verborgen bleibt. An alle Singles: Traut euch hinauszugehen und neue Menschen kennenzulernen. Ihr werdet bestimmt unzählige tolle und inspirierende Gespräche führen. Auch der eine oder andere Flirt wird nicht ausbleiben …