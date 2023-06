Kennt ihr das? Mit eurer Verdauung ist eigentlich alles tip top, doch dann plötzlich im Urlaub geht gar nichts mehr? „Reiseverstopfung“, wie das Problem gerne genannt wird, kann unseren Vacay-Vibe so richtig killen.

Doch mit einigen Tipps bleibt euch diese Erfahrung erspart.

6 Tipps gegen „Reiseverstopfung“

Viele von uns leben auf Reisen unfreiwillig nach dem Motto: Sonne, Strand und … Verstopfung! Falls ihr euch fragt, ab wann genau von einer Verstopfung die Rede ist. Als Faustregel gilt hier: Wer länger als drei Tage keinen Stuhlgang hat, leidet an einer Verstopfung. In der Fachsprache auch Obstipation genannt, kann sie im Urlaub zu heftigen Bauchschmerzen führen. Und somit den lang herbeigesehnten Urlaub in eine einzige Tortur verwandeln.

Aber warum kommt ausgerechnet auf Reisen die Verdauung so oft aus dem Gleichgewicht? Die Gründe für eine Reiseverstopfung sind vielfältig. Fremde Umgebung, vielleicht auch eine andere Zeitzone und schon spielt der Darm verrückt und nichts geht mehr. Im Flugzeug hätte man vielleicht ja noch „gekonnt“, doch wer sucht dort schon gerne die Toilette auf?

Kein Wunder, dass der Darm hier rebelliert – schließlich ist er ein “Gewohnheitstier”. Das Schicksal also einfach so stillschweigend hinnehmen? No way! Denn mal abgesehen davon, dass wir uns prinzipiell öfters mit unseren eigenen Darmaktivitäten auseinandersetzten sollten, kann Reiseverstopfung im schlimmsten Fall sogar gefährlich werden. Dass es eben nicht soweit kommt, müsst ihr nur einige Dinge beachten. Denn tatsächlich gibt es gleich mehrere simple Tricks, um einer Urlaubsverstopfung vorzubeugen. Wir haben hier sechs für euch parat:

Tipp 1: Stay hydrated

Klar, im Urlaub kann es schon mal vorkommen, dass man zu wenig trinkt. Doch Dehydrierung zählt zu den größten Auslösern für Verstopfung. Denn unzureichende Flüssigkeitszufuhr kann zu einer Verlangsamung der Verdauung führen. Ihr solltet daher immer darauf achten ausreichend Wasser zu trinken. Das gilt natürlich nicht nur für den Urlaub selbst, sondern insbesondere auch während längerer Flüge oder Autofahrten. Bereits dehydriert in den Urlaub starten? Bad Idea! Also viele trinken ist angesagt! Vermeidet jedoch alkoholische oder koffeinhaltige Getränke, da diese dehydrierend wirken können.

Tipp 2: Fibre is key

Natürlich spielt beim Thema Verstopfung auch das Essen eine nicht ganz unbedeutende Rolle. Auch wenn es schwer fällt, solltet ihr aber versuchen eure gewöhnlichen Essgewohnheiten auch im Urlaub beizubehalten. Oft gibt es am Urlaubsort aber ganz anderes Essen. Es kann also passieren, dass man weniger Obst, Gemüse und andere gesunde Lebensmittel zu sich nimmt. Was dem Körper dann fehlt: Ballaststoffe! Dabei sind Ballaststoffe die besten Freunde einer gesunden Verdauung. Denn sie sorgen für eine schnellere und regelmäßigere Entleerung des Darms.

Achtet bereits vor Antritt der Reise auf eine ballaststoffreiche Ernährung. Bevor ihr dann in den Flieger steigt oder euch ins Auto setzt, solltet ihr am besten eine Snackbox mit ballaststoffreichen Lebensmitteln vorbereiten. Nüsse, Trockenfrüchte, Vollkornkekse oder Müsliriegel (am besten mit Leinsamen) sind zum Beispiel großartige Optionen, um unterwegs den Ballaststoffbedarf zu decken und die Verdauung in Schwung zu halten. Wer generell auf Reisen zur Verstopfung neigt, sollte Quellmittel wie indische Flohsamenschalen im Reisegepäck haben.

Tipp 3: Belly Massage

Ihr könnt eure Verdauung auch von außen anregen. Dafür müsst ihr nur den Bauch zehn Minuten lang sanft im Uhrzeigersinn massieren. Durch eine morgendliche Bauchmassage unterstützt ihr die Darmtätigkeit und den Weitertransport des Speisebreis im Darm gleich zu Beginn des Tages. Das belegen sogar einige wissenschaftliche Studien. Die Massage ist zudem eine sanfte Methode, um Blähungen zu behandeln. Ihr könnt die Massagen also anwenden, wann ihr bereits merkt, dass der Darm streikt oder auch nur zur Vorbeugung. Hauptsache die Darmtätigkeit bleibt in Schwung!

Tipp 4: Stay active

Apropos in Schwung bleiben. Langes Sitzen kann den Verdauungsprozess verlangsamen und zu Unregelmäßigkeiten führen. Bei Langstrecken-Flügen oder lange Autofahrten sind Verdauungsprobleme hier quasi schon vorprogrammiert. Versucht daher, dem bewusst entgegenzuwirken, indem ihr euch während der Reise regelmäßig bewegt. Steht auf, dehnt euch und geht hin und wieder im Flugzeug oder im Zug herum. Wer mit dem Auto unterwegs bist, sollte regelmäßige Pausen einplanen, um die Beine zu strecken und ein wenig herumzulaufen. Auch kurze Spaziergänge können Wunder bewirken.

Tipp 5: Yes to probiotics

Probiotika sind für ihre vielen gesundheitlichen Vorteile bekannt. Studien zeigen aber auch, dass die Einnahme von Probiotika die Anzahl der wöchentlichen Darmentleerungen steigert. Also am besten ihr besorgt euch noch vor der Reise die lebenden Mikroorganismen in der Apotheke. Besonders vorteilhaft bei Verstopfung sind zum Beispiel Gattungen wie Bifobacterium und Lactobacillus.

Tipp 6: Just relax

Last but not least – entspannt euch! Wir wissen schon, das ist leichter gesagt als getan. Denn auch wenn Urlaub natürlich erholsam sein sollte, schaut es in der Praxis oft anders aus. Und leider reagiert uns Darm förmlich allergisch auf Stress. Wer sich also mit Sightseeing und Co. zu sehr unter Druck setzt, verlängert die Verstopfung nur unnötig. Baut deshalb reichlich Entspannungsphasen ein. Auch regelmäßige Yoga-Sessions, Meditationen, Atemübungen, Autogenes Training oder Qi Gong können euch im Urlaub helfen runter zu kommen und zu entspannen.

Wenn eure Beschwerden allerdings anhalten und/oder die Schmerzen sogar schlimmer werden, solltet ihr unbedingt einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen.