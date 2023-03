2020 sorgte das plötzliche Liebes-Aus von Cole Sprouse und Lili Reinhart für viel Gesprächsstoff bei den Fans. Die zwei Stars waren fast drei Jahre lang zusammen und DAS Couple am Set der Serie „Riverdale“. Nun plaudert Cole in einem Podcast aus dem Nähkästchen und verrät, wie es war, nach der Trennung noch gemeinsam mit Lili vor der Kamera zu stehen.

Außerdem gibt der Disney-Star zu, von fast all seinen Freundinnen betrogen worden zu sein.

Cole Sprouse plaudert in Podcast über Liebesleben

In dem neuen Podcast „Call her Daddy“ quetscht Gastgeberin Alex Cooper den Disney-Star Cole Sprouse über sein Liebesleben aus. Dabei erfahren wir zum Beispiel, dass er im Alter von 14 Jahren seine Jungfräulichkeit am Strand verlor. Zudem gesteht er, dass seine Berühmtheit, stets auch seine Beziehungen beeinflusst habe. „Die Gespräche rund um meine Person machten es mir immer schwer, mich mit Menschen zu verbinden“, sagte er. Er verrät außerdem: „Ich war nie eine Art One-Night-Stand-Typ.“ Dann kommen Cole und Alex auch auf seine Ex-Freundin Lili Reinhart zu sprechen.

Sie waren DAS „Riverdale“-Pärchen. Fans der Serie haben nicht nur Jughead und Betty geshippt, sondern auch die Schauspiel-Stars Cole Sprouse und Lili Reinhart. Die zwei Serienstars waren fast drei Jahre lang ein Paar, bevor sie 2020 dann ihr überraschendes Liebes-Aus bekannt gaben. Alex fragt den Disney-Star, wie es war, nach der Trennung noch gemeinsam am Set von „Riverdale“ zu stehen. „Es war wirklich hart“, antwortet er ganz offen.

Dann wird der „Jughead“-Darsteller noch konkreter: „Wir haben uns gegenseitig ziemliche Schäden zugefügt„. Trotz einiger Differenzen seien die zwei dennoch im Guten auseinander sein. Bereits in seinem damaligen Statement zur Trennung hatte Cole nur schöne Worte für Lili übrig. „Es war eine unglaubliche Erfahrung für mich, ich habe mich immer glücklich gefühlt und es geschätzt, dass ich die Chance hatte, so zu lieben“, schrieb er damals auf Instagram.

„Wurde von fast all meinen Freundinnen betrogen“

Im Interview sorgt Cole dann aber auch noch mit einer anderen Aussage für Aufsehen. Denn im Laufe des Gesprächs kommt ans Licht, dass der Ex-Disney-Star wohl nicht immer loyale Freundinnen hatte. Laut eigener Aussage sei der Frauenschwarm von fast all seinen Freundinnen betrogen worden! Welche seiner Ex-Freundinnen nicht immer ganz ehrlich waren, lässt Cole jedoch offen. Zu seinen Verflossenen zählen neben Lili Reinhart auch Victoria Justice und Supermodel Kaia Gerber.

Seine holpriges Liebesleben gehört aber hoffentlich der Vergangenheit an. Seit Neuestem ist der Schauspieler nämlich wieder glücklich vergeben. Und das an das sieben Jahre jüngere kanadische Model Ari Fournier. Und dass der Disney-Star ganz stolz auf seine Freundin ist, lässt er gerne auch seine Instagram-Followerschaft wissen.