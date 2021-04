Ein Video, das ein User auf Instagram gestellt hat, zeigt eine spektakuläre Verfolgungsjagd in Australien. Aus der Luft ist zu erkennen, wie ein Hai ein Krokodil jagt und ihm dabei immer näher kommt.

Bei dem Video handelt es sich um eine Drohnen-Aufnahme.

Hai jagt Krokodil in spektakulärem Unterwasser-Rennen

Auf Instagram postete der australische Surfer Duncan Brotchie faszinierende Drohnen-Aufnahmen. Die Aufnahmen stammen von den zu dem australischen Bundesstaat Northern Territory gehörenden Wessel Islands. Zu sehen ist ein riesiger Hai, der sich an der Küste in der Region East Arnhem langsam einem ebenso großen Krokodil nähert. Dabei kommt der Raubfisch immer näher und näher an das Reptil. Das Krokodil rettet sich aber im letzten Moment auf einen Felsen. Der Hai dreht daraufhin kurzerhand einfach um und verschwindet.

“Wir waren wahrscheinlich etwa 10 Meter entfernt, konnten aber wegen der Blendung des Wasser nur die Aufnahmen der Drohne sehen. Der Hai kam dem Krokodil sehr nahe, also dachte ich, dass etwas passieren könnte, aber er hat es sich wohl anders überlegt”, erzählte Brotchie gegenüber der Daily Mail Australia.

Fisch vs. Reptil

Laut der Daily Mail Australia ist es bei Kämpfen zwischen Haien und Krokodilen meist so, dass der Hai den Kürzeren zieht. Anfang des Jahres wurde ein sieben Meter langes Krokodil dabei beobachtet, wie es einen Hai, der von einer Anglerin gerade an Land gezogen wurde, mit seinem Riesen-Maul zermahlte.