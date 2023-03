In der zweiten Folge von „Der Bachelor“ werden die ganz essentiellen Fragen gestellt: Sind die Frauen nur für Fame hier, möchte der Bachelor bei „Let’s Dance“ mitmachen und warum twerken hier alle? Und dann wird es auch noch ziemlich emotional.

Was ihr verpasst habt, lest ihr hier im Recap.

„Der Bachelor“ lädt zum Fallschirmsprung

Wir geben es ehrlich zu: wir sind total im „Bachelor“-Fieber angekommen. Denn die Suche nach der Traumfrau ist in vollem Gange und Bachelor David betont nur allzu gerne, wie wichtig es ihm ist, eine tiefgründige Verbindung zu seiner Herzensdame aufzubauen. Also geht es gleich zum ersten Gruppendate der Staffel. Und wie lernt man jemanden am besten kennen? Richtig, indem man kaum bis gar nicht mit der Person sprechen kann!

Das romantische Date ist deshalb ein Fallschirmsprung, denn die Außerwählten haben alle zuvor betont, wie abenteuerlustig sie sind. „Und was gibt es besseres, als sich gemeinsam in ein Abenteuer zu stürzen?“, fragt David. Ähm… uns würde da ja schon einiges einfallen. Wie etwa ein gemeinsames Essen, bei dem man sich tatsächlich unterhalten kann.. oder ein ganz langweiliger Spaziergang. Vielleicht etwas, bei dem wir nicht in recht ungünstigen Winkeln dabei gefilmt werden, wie wir gegen den Wind kreischen. Aber naja, das ist nur unsere Meinung.

So ein super Date. Man wird an einen fremden Typen geschnallt, kann sich nur anbrüllen oder anschweigen und springt aus einem Flugzeug. Sehr romantisch auch, perfekt zum Kennenlernen. #Bachelor — Ahoi Amy ⚓️✨ (@Amy_Never) March 8, 2023

Keine Sorge, es wird ohnehin auch ein bisschen ruhiger. Denn Kandidatin Angelina darf dann auch mit David alleine sein – und den Strand genießen. Der romantische Sonnenuntergang setzt dem ganzen dann noch die Krone auf und auch Angelina betont: das war eine „12 von 10“.

Tanzperformance als Einzeldate

Es soll aber nicht das einzige Date bleiben, auf das der Bachelor geht. Denn natürlich folgt auch ein Einzeldate. Chiara und er besuchen einen Tanzkurs und zeigen ihr Gelerntes dann in einer Performance, bei der sie nicht miteinander sprechen sollen, sondern einander einfach ohne Worte kennenlernen. Ja, ist klar. Wir fragen uns bei dieser Performance eher: war das Davids vorzeitige Bewerbung für „Let’s Dance“?

Foto: RTL

Zum Glück dürfen sich die beiden nach ihrem Musikvideo-Versuch dann aber doch noch unterhalten und wir müssen zugeben: hier knistert es ganz schön. Denn beide sind von der Anziehung begeistert, David nennt den Tanz sogar einen „Volltreffer“ und die beiden unterhalten sich sehr offen darüber, wie wichtig ihnen Respekt und Akzeptanz in einer Beziehung sind. Hat David hier etwa schon sein perfect match gefunden?

„Der Bachelor“: Kandidatin verlässt freiwillig die Villa

Aber bevor es zu romantisch wird, gibt es natürlich auch noch einige skurrile Szenen. Denn die Frauen im Haus wollen sich nicht damit zufrieden geben, gelangweilt in der Villa zurückzubleiben. Stattdessen bitten sie um Musik – und twerken die Kamera an. Warum, weiß niemand so genau, doch sogar einige Kandidatinnen sind darüber schockiert, warum jetzt plötzlich alle twerken. Vor allem, weil die Stimmung eigentlich eher gedrückt sein sollte. Nicht nur, weil die Damen im Haus kein Date haben, sondern auch weil Danielle die Show überraschend verlasst. Sie merkt einfach, dass es zwischen ihr und David nicht funkt und zieht die Reißleine. Auch wenn das viele Kandidatinnen erst schockt, währt die Trauer nicht lange. Denn man spürt schon: die Frauen merken langsam, dass es hier um einen Wettbewerb geht.

Ich würde beim #bachelor niemals freiwillig gehen. Keine Trash-Sendung erfordert so wenig Mühe. Zwei Wochen Urlaub in ner geilen Villa und zwischendurch kommt der Typ vorbei und man heuchelt bissken Interesse. Easypeasy. — Die Himbeertonella (@Himbeertonella) March 8, 2023

Das wird spätestens klar, als Chiara von ihrem Date erzählt und sich die Situation eher wie ein Verhör anfühlt. Denn auch, wenn sie betonen, wie sehr sie sich freuen, so richtig glaubhaft vermittelt das keine der Kandidatinnen.

Aber es gibt zum Glück ja noch eine weitere Chance, den Bachelor von sich zu überzeugen, denn ein zweites Gruppendate wartet auf sieben Damen. Dieses Mal wird eine Rundfahrt gemacht, die in einem gemütlichen Abend mit Eis essen ausklingen soll. So zumindest der Plan. Denn die Stimmung kippt, als der Bachelor die Kandidatinnen fragt, welche Eissorte sie denn wollen. Saskia antwortet nämlich, dass sie gerne David – also Schokoladeneis hätte. Ufff. Auch im Interview betont David, dass dieser Spruch für ihn zu weit geht, denn er habe schon „zu viel gelitten“. Dieser Satz sollte also noch Konsequenzen haben.

Ich kann ihn aber verstehen, auf mich wirkt Saskia auch unsympathisch. Und das mit der Schoko war voll daneben #bachelor — Smarxies (@smartiesundmarx) March 8, 2023

Sucht Colleen nach einer Beziehung – oder mehr Follower:innen?

Doch bis dahin gibt es für den Rosenkavalier noch eine andere Hürde. Dass Kandidatin Colleen nämlich schon Reality-TV-Erfahrung und einige Social-Media-Follower:innen hat, stört den Bachelor ganz schön. Er bittet sie also um ein Gespräch, um herauszufinden, ob sie wirklich nach Liebe oder nur nach Ruhm sucht. Denn David betont nur allzu gerne: so eine Aktion sei vielleicht bei anderen „Bachelor“-Staffeln möglich gewesen, doch er will eine Frau finden, die es richtig ernst meint. Hmmm.. ob das dann wirklich das richtige Serienformat für ihn ist? Das werden wir wohl erst in den kommenden Wochen erfahren. Bis dahin versichert ihm Colleen jedoch, dass sie wirklich auf der Suche nach einem Partner ist.

Und nach einer unfreiwilligen Runde Speed-Dating, bei der David die wohl unpassendste Smalltalk-Frage der „Bachelor“-Geschichte gestellt wurde („Machst du Sport?“), zieht sich der Bachelor auch schon zurück. Denn die Nacht der Rosen steht an. Und dieses Mal, verspricht er, gibt es eine große Überraschung. Zuerst muss aber noch eine gaaaanz subtile Produktplatzierung untergebracht werden und während uns die weißen Gläser enorme „Too Hot to Handle“-Flashbacks geben, fragen sich andere in den Sozialen Medien: was ist eigentlich, wenn die Kandidatinnen dieses Getränk nicht wollen? Gibt es denn gar keine Alternative?

Was ist wenn man Batida nicht mag? Darf man dann nicht mitmachen? #Bachelor — Paula (@SternblumePaula) March 8, 2023

Zwei Kandidatinnen müssen gehen

Auf diese Frage bekommen wir zwar keine Antwort, dafür wird aber die große Überraschung gelüftet: jene Frauen, die kein Date mit dem Bachelor hatten, sind automatisch eine Runde weiter und bekommen eine Rose – und eine neue Chance auf ein Date. Ergibt das Sinn? Nicht wirklich. Denn eigentlich sucht sich der Bachelor doch bewusst die Frauen für Dates aus, die er besonders interessant oder ansprechend findet. Aber naja, David (oder die Produktion) wird schon seine Gründe für die Entscheidung haben.

Ich kenne euch nicht, aber hey, hier sind eure Rosen!#bachelor — Oliver Höflich🪝 (@Schwertfisch81) March 8, 2023

Am Ende bekommen zwei Kandidatinnen keine Rose. Denn für Pamela ist die Suche nach der großen Liebe hier zu Ende. Und auch Saskia muss wenig überraschend gehen. Vor der Entscheidung macht David ihr aber noch einmal deutlich, dass der Spruch mit der Schokolade einfach nicht ok war und sie entschuldigt sich. Die Aussage sei aber nicht der Grund, warum sie nach Hause fahren muss, versichert er.

„Der Bachelor“ läuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.