Offenbar gibt es jetzt doch ein Liebescomeback bei Channing Tatum und Sängerin Jessie J. Zumindest wurden die beiden nach einem Monat Beziehungs-Aus nun gemeinsam in Los Angeles gesichtet.

Dort waren sie scheinbar zusammen in einem Möbelhaus.

Liebescomeback bei Channing Tatum und Jessie J

Erst im Dezember trennte sich das Paar nach rund einem Jahr Beziehung. Beide hätten sich dazu entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen, so ein Insider gegenüber dem People Magazine. Ein Grund für die Trennung war offenbar auch die Entfernung. Während Channing Tatum in LA lebt, ist der Lebensmittelpunkt von Sängerin Jessie J in Großbritannien. Ein Umzug kam für den Schauspieler nie infrage. Denn er will in der Nähe seiner Tochter leben. Dennoch hieß es nach der Trennung, er und Jessie wollen Freunde bleiben. Nun dürften sich die beiden aber doch wieder näher gekommen sein.

Gute Laune beim gemeinsamen Shoppen

Durch die Trennung hätten die beiden gemerkt, wie sehr sie eigentlich einander bedeuten, so nun ein Vertrauter der beiden gegenüber dem People Magazin. “Channing und Jessie sind fix wieder ein Paar”, erzählt er. Bereits im Vorfeld waren Freunde der beiden von einem Liebescomeback überzeugt. Auch Fans munkelten immer wieder, dass der 39-Jährige und die 31-jährige Sängerin längst wieder ein Paar sind. Beim Möbel-Shoppen schienen sie sich jedenfalls bestens zu verstehen…