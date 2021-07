Sarah Engels und Mann Julian machen mit Alessio gerade Urlaub in Tirol. Wer auch mit dabei ist: Pietro Lombardi. Der huscht nämlich immer wieder mit Alessio an der Hand durch das Bild in Sarahs Insta-Story.

Als kleine Patchwork-Familie sind sie zusammen auf einem Gletscher in Tirol unterwegs gewesen.

Pietro Lombardi mit Sarah, Julian und Alessio im Urlaub

Derzeit gönnt sich Pietro Lombardi eine Social-Media-Pause. Der DSDS-Gewinner wünscht sich nämlich etwas Ruhe vom allgegenwärtigen Medienrummel. Zwar meldet er sich immer wieder kurz für seine Fans zurück auf seinem Instagram-Kanal, über den gemeinsamen Urlaub erzählte er seinen Fans bisher aber nichts. Dafür ist der Sänger aber in der Insta-Story von Ex-Frau Sarah zu sehen. Offenbar ist er gemeinsam mit ihr, ihrem Ehemann Julian und Alessio auf Urlaub in Österreich.

In Sarahs Story stapft die kleine Patchwork-Familie gemeinsam auf einem Berg in Tirol durch den Schnee. “Der Kleine ist auch hier in Tirol mit dem Papa. Den nehmen wir mal mit“, erzählt die ehemalige DSDS-Kandidatin. Mit Alessio an der Hand erkundet Pietro mit seiner Ex-Frau und ihrem Mann Julian einen Gletscher.

Sarah Engels und Pietro Lombardi haben gutes Verhältnis

Seit der Scheidung versuchen die beiden eine gute Freundschaft zu pflegen. Der Grund für die Bemühungen ist ihr gemeinsamer Sohn Alessio. “Hauptsache Alessio geht es gut”, wie sie immer wieder betonen. Das scheint das Geheimnis ihrer guten Beziehung zueinander zu sein. Denn die Trennung der beiden verlief ja zunächst nicht gerade reibungslos, wenn man die damalige Veröffentlichung der Fremdgeh-Fotos bedenkt.

Anscheinend haben sich die beiden aber inzwischen zusammengerauft. Als Sarah im Mai dieses Jahres ihren Freund Julian Büscher heiratete, gratuliert der Ex-Mann Pietro sogar. “Glückwunsch euch zwei. Ich wünsche euch nur das Beste auf eurem gemeinsamen Weg, ihr seid ein tolles Paar. Haltet immer fest an eurer Liebe”, schrieb er damals in seiner Insta-Story.