Sarah Engels überrascht mit süßen Neuigkeiten: Die Sängerin erwartet ihr zweites Kind! Das verkündete die 28-Jährige jetzt stolz auf Instagram. Erst vor wenigen Tagen gab sie ihrem Julian das Ja-Wort, jetzt dürfen sich die frisch Verheirateten auch über Baby-News freuen.

Engels ist bereits im vierten Monat schwanger, wie sie verrät.

Babynews für Sarah Engels

Die guten Nachrichten hören bei Sarah Engels gar nicht mehr auf. Nach der Hochzeit mit ihrem Julian, wird die Sängerin nun auch zum zweiten Mal Mutter. Das verkündete sie jetzt stolz ihren über 1,5 Millionen Instagram-Followern. Bereits gestern kündigte sie große Neuigkeiten an. Heute ließ die 28-Jährige dann die Baby-Bombe platzen.

“Ich bin einfach so glücklich, dass es sich anfühlt, als würde es bald aus mir herausplatzen“, erzählt die Sängerin in ihrer Instagram-Story. Dann folgt ein Video, dass sie und Julian während der Hochzeit zeigt. Dabei ist der kleine Baby-Bauch ganz deutlich zu erkennen. “Die letzten Monate schon hüten wir ein ganz besonderes Geheimnis in meinem Bauch“, schreibt Sarah Engels unter das Posting. “Wir sind so unendlich glücklich und dankbar sodass wir dieses Glück nun mit euch teilen möchten. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl das schönste Geschenk auf Erden in sich zu tragen.”

Bereits im vierten Monat schwanger

Auf die Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft folgten noch ein paar Einblicke in das momentane Leben von Sarah Engels. In ihrer Instagram-Story präsentiert sie stolz den positiven Schwangerschaftstest und ihren Baby-Bauch. “Leute, ich bin so glücklich, dass ich endlich so offen und ehrlich mit euch reden kann“, so die baldige Zweifach-Mama. “Es war auch irgendwie schön, die ersten Monate so in seiner eigenen Blase zu leben, wo es noch niemand wusste.”

Doch mittlerweile wachse ihr Bauch so schnell, dass sie auch langsam keine Lust mehr hatte, ihre kleine Kugel “in dicken Pullis zu verstecken”. Das Geschlecht des Babys wissen die werdenden Eltern bereits, doch diese Nachricht wollen sie erstmal für sich behalten.