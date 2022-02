Okay, der Rosenkrieg zwischen Kim Kardashian und Kanye West hat gerade ein neues Level erreicht – und zwar buchstäblich! Denn um seine Ex am Valentinstag zu überraschen, hat „Ye“ einfach mal einen ganzen Truck voller Rosen zum Haus von Kim geschickt.

Ob sie das so romantisch fand, sei mal dahingestellt…

Kanye West schickt Kim hunderte Rosen

Kaum hat sich Kanye West von seiner neuen Freundin Julia Fox getrennt, scheint er es wieder bei seiner Ex und Mutter seiner Kinder, Kim Kardashian zu versuchen. Um ihr am Valentinstag zu zeigen, wie wichtig sie immer noch für ihn ist, hat der Rapper Kim einfach mal einen ganz Truck voller Rosen geschickt. Auf dem schwarzen LKW war zudem der Schriftzug „Meine Vision ist kristallklar“ zu lesen. Eine versteckte Botschaft, dass Kanye jetzt ganz genau weiß, was er möchte und wo seine Prioritäten liegen?

Auch ein Foto davon postete „Ye“ auf Instagram – doch diesen Post hat er mittlerweile wieder gelöscht. Ob Kim die ganze Aktion so toll fand, ist aber fraglich. Denn sie ist nicht nur in einer glücklichen Beziehung mit Pete Davidson, sondern hat den Valentinstag außerdem auch mit ihrem neuen Freund bei einem romantischen Date verbracht, wie Fotos auf TMZ zeigen. Die Anzeichen dafür, dass das It-Girl ihren Ex zurücknimmt, sehen also alles andere als rosig aus.

„Ye“ will seine Familie zurück

Während Kanye also gerade alles dafür tut, um seine Ex mit etwas fragwürdigen Methoden zurückzugewinnen, scheint Kim an der Scheidung festzuhalten. Diese soll sogar noch im März stattfinden, wie Insider berichten. Für den Rapper ist das aber aktuell wohl noch in weiter Ferne. Auf Instagram teilt er kürzlich eine Fotocollage, die ihn mit Kim und seinen Kindern zeigt. Dazu schreibt er „Gott, bitte bring unsere Familie wieder zusammen.“

Mit Aktionen wie diesen scheint der 44-Jährige aber nur das Gegenteil davon zu erreichen. Und mal ehrlich: Ein kleines bisschen creepy ist das schon, oder?

