Bereits in der Vergangenheit fiel Shia LaBeouf immer wieder durch negative Schlagzeilen auf. Neben Missbrauchsvorwürfen von seinen ehemaligen Partnerinnen Sia und FKA Twigs meldet sich nun auch sein ehemaliger Co-Star Scott Eastwood zu Wort. Shia LaBeouf soll am Filmset einfach auf ihn losgegangen sein.

Brad Pitt musste sogar deeskalierend zwischen die beiden gehen.

Shia LaBeouf griff angeblich seinen Co-Star an

In einem Interview mit Insider spricht Scott Eastwood nun erstmals über seine Zusammenarbeit mit dem Schauspieler. Denn beim Dreh zu „Herz aus Stahl“ sei es offenbar zu einem sehr brenzlichen Moment gekommen. In einer Szene sollte Scott auf den Panzer seiner Co-Stars Shia und Brad Pitt spucken. Shia wurde in der gespielten Szene mit Eastwood so emotional, dass die Situation angeblich eskalierte. Denn LaBeouf nahm alles persönlicher als er sollte, die Situation eskalierte und konnte nicht mehr an sich halten. Dann griff er seinen Co-Star an. Brad Pitt musste die beiden sogar auseinanderhalten. „Er wurde wütend auf mich und es kam zu einem sehr hitzigen Moment, bei dem Brad Pitt schließlich dazwischen ging“, so Scott.

Zwar konnte Brad Pitt das Schlimmste verhindern, doch die Stimmung am Set war danach trotzdem nicht mehr zu retten. „Ich denke, dass man als Schauspieler niemals den Umgang mit den Leuten am Set behindern sollte und es vor allem nicht in ein schlechtes Arbeitsumfeld verwandeln sollte„, fügte er hinzu.

Therapie nach Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs

Neben den Eskalationen am Set warfen ihm seine Ex-Partnerinnen Sia und FKA Twigs sexuellen Missbrauch vor. Deshalb begab er sich zum damaligen Zeitpunkt in Therapie. In einem offiziellen Statement entschuldigte er sich für sein damaliges Verhalten. „Ich habe eine Vorgeschichte, in der ich die Menschen verletzt habe, die mir am nächsten sind. Ich schäme mich dafür und es tut mir leid. Es gibt nichts, was ich sonst noch sagen kann“, so Shia LaBoeuf in seinem reuevollen Statement.