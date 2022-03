Oh no! Du musstest morgens mal wieder hektisch zum Bus rennen, weil du die Zeit völlig übersehen hast? Dabei wolltest du eigentlich gemütlich ein Tässchen Kaffee trinken und eine kleine Morning-Meditation machen? Feel you! Leider wird der Tag oftmals auch genau so, wie man ihn startet. Damit dein Tag stets gut beginnt, haben wir einige Tipps für dich, wie du morgens wertvolle Zeit sparen kannst!

Die große Kleiderfrage

Rein, raus, rein, raus, rein, raus… Nein, wir reden nicht vom „Physical Act of Love“, wie Ross ihn in der Serie Friends so schön betitelt hat. Was wir meinen, ist die morgendliche Prozedur vom An- und Ausziehen von Kleidungsstücken, weil wir uns einfach nicht entscheiden können, was wir anziehen wollen. Classy oder doch lieber casual? 🤔 Und Schwupp, sind 20 Minuten vergangen! Dabei kann man diesen Zeit-Fresser ganz easy umgehen: Richte dir dein Outfit einfach schon am Vorabend her, damit du morgens nur reinschlüpfen musst. Am besten checkst du noch kurz den Wetterbericht für den nächsten Tag, wenn du dir deinen Look zurecht legst, und du wirst sehen, was für ein unglaublicher Time-Saver das ist!

Wundermittel Concealer

Erst einmal die Tagescreme für Feuchtigkeit, dann den Primer, die Foundation und den Concealer, bevor es an die Augenbrauen und die Lippen geht… Stopp! Stell dir vor, deine Make-Up Routine würde viel weniger Zeit in Anspruch nehmen? Wir haben da ein Produkt, das ein wahres Multitasking-Talent ist: Den Nivea Cellular 3in1 Augenpflege Concealer. Damit lassen sich nicht nur müde Augen dank hochwertiger mineralischer Farbpigmente effektiv kaschieren, sondern du kannst auch Rötungen oder Pickel im Gesicht abdecken. Zudem versorgen pures Hyaluron und feuchtigkeitsspendene Inhaltsstoffe die Haut 24 Stunden mit Feuchtigkeit. Mit diesem kleinen Wundermittel sparst du dir also eine Menge andere Produkte – und siehst im Nu frisch aus!

Smartphone-freie Zone

Der wohl größte Zeit-Dieb von allen ist unser Handy. Hand aufs Herz, wie oft liegst du morgens im Bett und scrollst noch eine gefühlte Ewigkeit durch die Beiträge auf Social Media? In den Untiefen des Internets kann man sich leider leicht verlieren – und den Überblick über die Zeit gleich mit. Deshalb empfehlen wir, das Handy erst in die Hand zu nehmen, wenn du schon unterwegs bist!

Meal-Prep

Ganz ehrlich: Nicht zu frühstücken ist auch keine Lösung! Denn ohne Frühstück fühlen wir uns schlapp, energielos und vor allem grumpy. Leider erlaubt es der Zeitdruck morgens aber oft nicht, dass wir uns einen healthy Porridge kochen oder Avocado-Brötchen zubereiten. Ähnlich wie beim Outfit für den Tag kannst du dir hier einen großen Gefallen tun, wenn du dein Frühstück einfach schon am Vortag zubereitest. Pro Tipp: Wenn du eh schon in der Küche bist und dein Abendessen zubereitest, kannst du dein Meal-Prep für den nächsten Tag wunderbar nebenbei machen!

Keine Snooze-Funktion!

Nur noch fünf Minuten! Diese kleine Lüge erzählen wir uns jedes Mal, wenn wir unseren Wecker snoozen und gemütlich weiterdösen. Und fünf Minuten eskalieren dann ganz schön schnell in eine gute halbe Stunde! Wer auch immer die Snooze-Funktion auf unseren Smartphones erfunden hat: Verflucht sei er (oder sie)! Denn eigentlich ist es ein No-Brainer: Steh einfach auf, wenn der Wecker zum ersten Mal klingelt, dann liegst du perfekt in deinem Zeitplan. Pro Tipp: Trickse dich selber ein wenig aus und stell den Wecker einfach fünf bis zehn Minuten früher, falls du nicht ohne Snooze-Button leben kannst! 😉

