Es war die Nacht der Nächte für Hollywoods Filmindustrie. In Los Angeles wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag die Oscars verliehen. Doch kurz bevor Will Smith seinen ersten Oscar gewann, verlor er die Nerven wegen eines Scherzes von Chris Rock auf Kosten seiner Frau Jada Smith. Er stürmte auf die Bühne und verpasste dem Komiker eine Ohrfeige.

Als er später seinen Oscar entgegennahm, entschuldigte sich Will in seiner Ansprache beim Publikum.

Will Smith gibt Chris Rock Ohrfeige

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden die wichtigsten Filmpreise der Filmbranche vergeben. Doch bei der Preisverleihung ging es dieses Jahr wilder zu als man es vermutet hätte. Denn Will Smith rastete vor laufender Kamera wegen eines Scherzes von Chris Rock aus, der einen unangebrachten Witz über Jada Pinkett-Smiths Glatze machte. Der Comedian spielte dabei auf den Film „Die Akte Jane“ an, in dem Demi Moore eine kahlgeschorene Soldatin spielt. Was den Witz allerdings so problematisch machte: Jada Pinkett-Smith leidet an einer Autoimmunerkrankung, die zu Haarausfall führt.

Zunächst lachte der Oscar-Nominierte noch über Chris Rocks Witz. Doch kurz darauf stürmte er auf die Bühne und verpasste dem Presenter eine Ohrfeige vor laufender Kamera. Zurück an seinem Platz schrie der „Men in Black“-Schauspieler: „Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund.“ Dann brach der 53-Jährige in Tränen aus. Der Saal war vollkommen perplex. Zuschauer und Publikum waren sich zuerst nicht sicher, ob das Ganze nicht doch nur inszeniert und Show war.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa — Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022

Entschuldigung in Dankesrede

Doch das war es offenbar nicht. Denn Smith hatte tatsächlich im Affekt gehandelt. Nur wenige Minuten später wurde dem „King Richard“-Darsteller sein erster Oscar als bester Hauptdarsteller verliehen. Als er seine Trophäe entgegennahm, versuchte er in seiner Dankesrede sein Handeln zu rechtfertigen und entschuldigte sich. Er hätte nur diejenigen verteidigt, die er liebt.

„Ich möchte mich bei der Akademie entschuldigen. Ich möchte mich bei allen meinen Mitkandidaten entschuldigen“, sagte er und scherzte dann: „Kunst ahmt das Leben nach. Ich sehe aus wie der verrückte Vater. Genau wie sie es über Richard Williams gesagt haben. Aber Liebe führt dazu, dass man verrückte Dinge tut.“ Mit Tränen in den Augen betonte er, dass er nur der Beschützer für andere sein wollte.