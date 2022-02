Große Vorwürfe gegen den Schlagerstar: Eigentlich sollte er letztes Jahr im September in Deutschland vor Gericht erscheinen. Doch um bei dem Termin nicht erscheinen zu müssen, soll Michael Wendler ein Attest vorgewiesen haben, das ihn von der Maskenpflicht befreite. Deshalb hätte er nämlich nicht aus den USA nach Deutschland einreisen können, weil auf sämtlichen Flügen eine Maskenpflicht bestand. Dieses Attest soll laut Vorwürfen seines Arztes allerdings gefälscht sein.

Der Schönheitschirurg möchte nun rechtliche Schritte wegen Urkundenfälschung einleiten.

Michael Wendler soll Maskenpflicht-Attest gefälscht haben

Der 49-jährige Sänger hielt sich in der Vergangenheit immer wieder von Gerichtsterminen fern. So auch Ende September 2021 im Prozess rund um Song-Tantiemen in Berlin. Damals hätte er in Berlin aussagen sollen, doch er konnte nicht erscheinen. Sein Fernbleiben begründete er damit, dass er aufgrund der Maskenpflicht auf dem Flug aus den USA nach Deutschland keine Maske tragen könnte. Denn aufgrund einer Nasen-OP könne er laut seinem Beauty-Doc keine Maske tragen. Doch nun beschuldigt sein Schönheitschirurg ihn, das Attest gefälscht zu haben. Darüber äußert sich Dr. Murat Dağdelen nun gegenüber der Bild.

Zwar habe er bei ihm eine Nasenkorrektur im Jahr 2020 durchgeführt, doch ein Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht habe es nie gegeben. „Das hat keine negativen Auswirkungen auf den Heilungsprozess“, so der Schönheitschirurg. Das Attest, das dem Gericht vorliegen würde, sei zwar der Briefkopf des Arztes und auch die Unterschrift sei die richtige, aber der Mittelteil soll gefälscht sein. „Aber der Mittelteil ist nicht unsere Schriftform. Ich denke, das ist reinkopiert worden„, behauptet der Schönheitschirurg.

Schönheitschirurg möchte rechtliche Schritte einleiten

Das möchte der Schönheitschirurg nicht einfach so stehen lassen. Er erwägt nun rechtliche Schritte einzuleiten. Sein vermeintlich gefälschtes Attest hatte vor Gericht übrigens keinen Erfolg, denn es sei nicht aktuell gewesen und inhaltlich ohne Wert. Weshalb der „Egal“-Interpret wegen seines Fernbleibens zu einem Bußgeld verurteilt worden ist.

Laura Müller nimmt Michael Wendler in Schutz

Laura und Michael lassen diese Vorwürfe nicht unkommentiert stehen. Über ihren Instagram-Account verteidigt seine Ehefrau den „Sie liebt den DJ“-Interpreten. „Mein Ehemann Michael Wendler hat weder Dokumente noch Unterschriften, Atteste oder Sonstiges gefälscht. Der Arzt Dr. Dağdelen, der dies behauptet, lügt„, so die 21-Jährige. Sie könne bezeugen, dass das Attest ausgestellt worden sei. Denn sie sei bei dem Termin anwesend gewesen.

„Ich bin wirklich immer wieder darüber enttäuscht, wenn doch recht nahestehende Menschen, Geschäftspartner und in diesem Fall ein Arzt, mir und meinem Mann in den Rücken fallen“, beschwert sich Laura. Besonders aufgebracht zeigte sie sich über die verletzte ärztliche Schweigepflicht. „Das ist nicht nur unprofessionell, sondern verletzt auch das Vertrauen eines jeden Patienten„, äußerte sich Laura erzürnt.