Trennung, Tränen und jede Menge Tamtam: Das Dschungelcamp-Nachspiel hatte es am Sonntag wirklich in sich. Denn statt Versöhnungen gab es in der Show neue Streitereien, Mobbingvorwürfe und einen traurigen Abschied.

Das waren die 5 größten Highlights der Show.

Dass der Sonntagabend so dramatisch wird, hätten wohl nur die wenigsten gedacht. Denn nach einer eher zahmen Reunion-Show im Anschluss an das Dschungelcamp-Finale schien es so, als wäre das meiste Drama des Camp Aufenthaltes geklärt – oder zumindest nicht klärbar.

Zwei Wochen später sieht die Sache aber ganz anders aus. Denn scheinbar hat sich bei vielen Kandidaten ganz schön viel Wut und Ärger aufgestaut.

1. Bei Linda und Eric verwandelt sich das Dschungelcamp in eine Talkshow

Dass es zwischen Linda und Eric noch krachen wird, war eigentlich vorhersehbar. Denn schon im Camp warf die Ex-Bachelorette dem Schauspieler vor, fake zu sein. Bei dem ersten Wiedersehen schien der Streit jedoch Beiseite gelegt zu sein. Zumindest bis jetzt. Denn in dem „Nachspiel“ eskaliert die Situation.

Während Linda Eric vorwirft, nach der Show mit keinem einzigen Kandidaten gesprochen zu haben, betont Eric (wieder und wieder), dass er dafür seine Gründe hat. Denn in seinen Augen sind alle Kandidatinnen und Kandidaten falsch. Vor allem die Frauen sollen nach der Show über ihn gelästert haben.

OBACHT. Eric Stehfest hat gerade realisiert, dass auch DU (der Zuschauer) fake! bist. #IBES pic.twitter.com/qif7Zj4wPv — josinator (@josujoma3) February 20, 2022

Seine Quelle: Ehefrau Edith, die dann prompt mit Mikro im Publikum erscheint und Teil der Diskussion wird. Ob sich Moderatorin Sonja Zietlow da wohl an ihre Zeiten als Talkshow-Host zurückerinnert hat? Denn der Streit der beiden erinnert stark an Eskalationen aus der Maurie-Show.

Nur, dass es hier nicht um eine vermeintliche Vaterschaft geht, sondern um den Vorwurf, dass Linda und Co negativ auf Eric reagiert haben, wenn dieser im Dschungelcamp aufgetreten ist. Beweise gibt es dafür allerdings keine. Irgendwie schon komisch, denn hätten die Frauen ihn in Interviews wirklich so tief beschimpft und beleidigt, wie der Schauspieler berichtete – wäre das nicht eine DER Schlagzeilen gewesen?

Herzlich willkommen, unser Thema heute: „Mein Mann ist voll nett, du dummes Arschloch“. #IBES pic.twitter.com/ejnp8tDeWm — anredo (@anredo) February 20, 2022

2. Tara und Filip: Wer lügt?

Apropos Beweise. Auch zwischen Tara und ihrem ehemaligen Liebling Filip eskalierte das Gespräch in der Show. Denn Tara hatte nach dem Dschungelcamp verraten, dass Filip und sie sich schon vor dem Camp kennengelernt hatten und er eine Nacht in ihrem Hotelzimmer in Südafrika verbracht hatte.

Aber während Filip betont, dass da absolut nichts gelaufen ist und die beiden sich nur unterhalten haben, spricht Tara von deutlich intimeren Stunden in ihrem Schlafzimmer – inklusive einem Kuss.

Dass an der Geschichte nichts dran ist, will Filip dann anhand von Instagram-DMs beweisen, die er letztlich aber doch nicht herzeigt. Am Ende wird der Streit der beiden dann übrigens abgebrochen und die Werbung dazwischengeschalten. So ganz scheint die Situation also noch lange nicht geklärt zu sein.

Oh es läuft schon Prominent getrennt wusste ich gar nicht #ibes pic.twitter.com/HEQZt48l9c — Тhomas (@thomas__2290) February 20, 2022

3. Wurde Anouschka gemobbt?

Ebenfalls nicht geklärt ist der Streit zwischen Anouschka und – nun ja irgendwie jedem anderen Campteilnehmer. Denn in ihrer Zeit im Camp hat sich die Schauspielerin nicht gerade Freunde gemacht. Besonders mit den anderen Frauen gab es immer wieder Streit, Lästereien und Eskalationen.

Doch während die restlichen Campteilnehmerinnen ihr vorwerfen, falsch und fies zu sein, sieht sich Anouschka als Mobbingopfer der Show und beklagt, falsch gezeigt worden zu sein.

Dass sie im Streit hin und wieder ausfällig wurde und ihre Campteilnehmerinnen etwa Fotze genannt hat, tut ihr rückblickend leid. Zumindest sagt sie das zu Beginn der Show. Denn auch, wenn sie anfangs noch betont, sich mit Tara ausgesprochen zu haben und auch Linda für eine sehr intelligente Frau hält, bleibt es nicht bei der heilen Welt. Wie denn auch; schließlich hat Tina Anouschkas Entschuldigung nicht angenommen. Und auch mit Jasmin scheint noch einiges ungeklärt zu sein.

Dass Anouschka die Entschuldigungen eventuell nicht ganz so ernst gemeint hat, zeigt sich kurze Zeit später, als Anouschka zu Tina sagt, die Beleidigungen seien doch eh nicht so schlimm gewesen. Als sie nur wenige Minuten nach einer Diskussion, in der es um ihre Angewohnheit ging, Menschen im Streit nachzuäffen, genau das wieder tut, zeigt sich einmal mehr: So richtig ernst meint Anouschka es wohl nicht.

Eine Erkenntnis des Abends lässt uns aber einfach nicht los. Denn wie Anouschka im Interview erzählt, wollte ihre Agentin eigentlich, dass sie die Rolle der Campmutter übernimmt. Äääähm, ja.. vielleicht klappt das ja beim nächsten Mal!

Einzige Person, die zwischen Anouschka und Jasmin noch vermitteln kann. #IBES pic.twitter.com/aiIzpIBFe5 — Benny Illinger (@IamIllgner) February 20, 2022

4. Wer ist der eigentliche Gewinner der Show?

Seien wir ehrlich: Ganz egal ob als Zicke oder Liebling der Show; profitieren konnte wirklich jeder der Stars durch die Teilnahme am „Dschungelcamp“. Das erzählen sie auch ganz stolz in der Show. Während Tina von neuen Angeboten und einer eventuellen Fortsetzung von „Manta Manta“ schwärmt, präsentiert Harald Glööckler seine neue RTL-Show, in der er Tierhäuser bauen wird.

Doch während viele der Kandidatinnen und Kandidaten betonen, dass sie selbst die eigentliche Gewinnerin beziehungsweise der eigentliche Gewinner der Show sind, fällt auch ein anderer Name: Manuel. Eine Einschätzung, mit der er gar nicht so unrecht hat. Denn von allen Stars geht Manuel mit dem größten Sprung an neuer Bekanntheit aus dem Camp und ist auch beim Publikum einer der wenigen Kandidaten, der ausschließlich positiv aufgefallen ist.

Einer der Kandidaten kommt gestern Abend übrigens kaum zu Wort: Peter. Denn er erzählt in der Show weder von seinen Plänen, noch bezieht er wirklich Stellung zu Streitsituationen. Liegt es vielleicht daran, dass ihm ganze Drama des Abends doch zu viel war oder sind dem Ex-Bodyguard etwa die Dadjokes ausgegangen?

Peter während Tara und Filip neben ihm die Apokalypse herbeibeschwören:#IBES pic.twitter.com/T1tXe30qUX — Ria (@marie_sloco) February 20, 2022

5. Emotionaler Abschied: Daniel Hartwich verkündet sein „Dschungelcamp“-Aus

Bei all dem Geschrei der Wiedersehen-Folge hat wohl wirklich niemand damit gerechnet, dass die Sendung am Ende dann doch noch richtig emotional wird. Doch die letzten Minuten nutzt Moderator Daniel Hartwich dafür, um seinen Rücktritt bekannt zu geben und sich bei dem Team zu bedanken – insbesondere bei einer Person. „Mein allergrößter Dank geht an Sonja, die es mir 2013, obwohl es so schwer war eigentlich – ich weiß, es war für dich auch schwer – dass du es mir so leicht gemacht hast“, sagt er.

Sonja ist sichtlich gerührt und kann ihre Tränen nicht zurückhalten. Nach einem Rückblick von Daniels besten Momenten sagt sie schließlich die Worte, die auch dem Publikum am Herzen liegen: „Danke für neun unvergessliche Jahre.“ Und eines steht fest: Wer auch immer im nächsten Jahr an Sonjas Seite moderieren wird, tritt in ganz schön große Fußstapfen.

Wer das „Dschungelcamp“-Nachspiel verpasst hat, kann es übrigens auf RTL+ nachschauen.