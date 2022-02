Immer wieder ließen Andeutungen von Moderator Daniel Hartwich in der aktuellen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ vermuten, dass er seine Karriere beim Dschungelcamp an den Nagel hängt. Jetzt ist es fix: Daniel Hartwich verlässt die Show!

Wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt.

Daniel Hartwich beendet Moderation von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

Bereits seit Beginn der aktuellen Staffel von IBES vermuten Fans, dass das wohl die letzte Staffel sein wird, die Daniel Hartwich moderiert. Grund für die Spekulationen waren immer wieder kleine Andeutungen des 43-Jährigen selbst. Zudem wirkte er während der 15. Staffel manchmal etwas lustlos und genervt. Dass er einmal eine Sendung lang nur Wein getrunken und bei der Endverkündung zugegeben hat, er sei beschwipst (was sich im Nachhinein ebenfalls als Spaß entpuppte), macht die Sache auch nicht wirklich besser. Denn an dieser Stelle fiel erstmals der Satz: „Ich hör auf!“. Und so ist es tatsächlich! In einem offiziellen Statement hat RTL am Dienstag bestätigt, dass der Moderator seinen Job beim Dschungelcamp an den Nagel hängt.

Ausstieg wegen „familiären Gründen“

„Daniel Hartwich beendet aus familiären Gründen nach der aktuellen 15. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ seine Moderation an der Seite von Sonja Zietlow.“, heißt es am Dienstag in einer Presseaussendung von RTL. Seit 2013, der siebten Staffel, moderierte Daniel Hartwich die RTL-Erfolgsshow. Er gehörte seither genauso zum Dschungelcamp, wie die Kandidatinnen und Kandidaten, Spinnen, Schlangen und Dr. Bob! IBES ohne den Witz und Charme von Daniel Hartwich? Für viele Fans kaum vorstellbar. Ab jetzt aber harte Realität.

„Die 15. Staffel von ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ wird meine letzte sein. Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann. Ich möchte mich von Herzen bei all den großartigen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diese Show alljährlich zu dem außergewöhnlichen Spektakel machen, die sie ist. Es war mir eine Freude und Ehre, mit solch talentierten Fernsehmachern zu arbeiten. Dieser Dank geht auch ausdrücklich an die australische und die südafrikanische Crew. Ich freue mich darauf, die Show kommendes Jahr als Zuschauer zu Hause zu genießen!“, so der Moderator in dem offiziellen Statement.

Und auch seine Kollegin Sonja Zietlow bedankt sich für die Zusammenarbeit: : „Zuallerletzt möchte ich Daniel alles, alles Liebe und Gute wünschen. Ich kann seine Entscheidung absolut nachvollziehen, auch wenn ich es persönlich natürlich schade finde. In den letzten neun Jahren haben wir miteinander viel er- und durchlebt. Wir haben viel gelacht und einmalige Momente erlebt und erschaffen. Das wird immer Teil meines Lebens bleiben.“

Nachfolger noch nicht bekannt

Ganz von der Bildfläche ist der Moderator aber natürlich nicht verschwunden. Er wird weiterhin in TV-Formaten wie etwa „Let’s Dance“ zu sehen sein, bestätigt auch RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. Er bedauere, aber respektiere seine Entscheidung, denn „Familie geht vor“, so Küttner. Außerdem spreche man bereits über „neue, gemeinsame Projekte“.

Auch was seine Nachfolge im Dschungel betrifft, habe man bereits „erste sehr gute Gespräch geführt“. Wer der neue Moderator an der Seite von Sonja Zietlow sein könnte, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

Daniel Hartwich zählt zu den beliebtesten TV-Moderatoren und ist seit Jahren ein fester Bestandteil im RTL-Unterhaltungsprogramm. Erfolgreich unterhält er mit seinen bissigen Sprüchen ein Millionenpublikum. 2020 und 2021 moderierte er zuletzt „LEGO Masters“. Ab 18. Februar 2022, 20:15 Uhr, steht er wieder bei „Let´s Dance“ vor der Kamera. Deutschlands erfolgreichste Tanzshow moderiert der gebürtige Frankfurter seit 2010. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ moderierte er seit Januar 2013 (7. Staffel). Damit folgte Daniel Hartwich auf Dirk Bach, der am 1. Oktober 2012 unerwartet verstorben ist. Davor war Daniel Hartwich bereits 2009 als Moderator der „IBES“-Wochenend-Shows im australischen Dschungel. Für seine großartigen Moderationen erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, wie z.B. den Bayerischen Fernsehpreis (2012), Deutschen Comedypreis (2013) oder die Romy (2015).

Am Sonntag, 20. Februar 2021, 20:15, präsentiert Daniel Hartwich, gemeinsam mit Sonja Zietlow, ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel“ auf RTL und RTL+.