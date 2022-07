Süße Neuigkeiten aus dem Hause Turner-Jonas: Sophie Turner und Joe Jonas sind erneut Eltern geworden! Die „GoT“-Schauspielerin und der Jonas-Brothers-Sänger dürfen sich über ein zweites Mädchen freuen!

2020 bekam das Paar ihr erstes Kind namens Willa Jones.

Joe Jonas und Sophie Turner: Baby Nummer zwei ist da

Es ist noch gar nicht so lange her, als Sophie Turner gegenüber dem US-Magazin Rolling Stone sagte: „Ich hatte mich darauf eingestellt, für den Rest meines Lebens Single zu sein“. Doch dann kam alles anders! 2016 lernte die Schauspielerin ihren heutigen Lebensgefährten Joe Jonas kennen.

Und nun, etwa sechs Jahre später, dürfen sich die zwei Lovebirds bereits über Baby Nummer zwei freuen. Die zuckersüßen Babynews teilten die Schauspielerin und der Sänger jetzt dem People-Magazin über einen Sprecher mit.

It’s a Girl!

Ganz zur Freude ihrer Fans verraten die zwei auch gleich das Geschlecht ihres zweiten Kindes. „Joe und Sophie freuen sich, die Ankunft ihres kleinen Mädchens bekannt zu geben.“, heißt es in dem Statement. Nach Töchterchen Willa Jonas, die am 22. Juli 2020 das Licht der Welt erblickte, sind Sophie und Joe nun stolze Eltern von zwei Mädchen.

Der Name ihres Babygirls ist allerdings noch nicht bekannt. Und auch auf das erste Foto ihres Mädchens dürften Fans vermutlich länger warten. Auf Social Media geben sie zwar ab und zu Einblicke in ihr Privatleben, allerdings teilen die zwei keinerlei Babybilder auf ihren Instagram-Accounts. Generell hält das Paar das Familienleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus und gibt nur selten Einblicke in das gemeinsame Leben.

Sophie bestätigte Schwangerschaft bei den Oscars

So wundert es auch nicht, dass die Schauspielerin auch ihre zweite Schwangerschaft lange geheim hielt. Anfang des Jahres kamen erste Gerüchte auf, dass das Paar weiteren Nachwuchs erwartet. Erst bei den Oscars Ende März bestätigte die „Game of Thrones“-Darstellerin dann die Spekulationen mit einem prunkvollen Auftritt inklusive XXL-Babybauch. Anfang Mai sprach Sophie dann auch erstmals im Interview mit „Elle UK“ über ihre zweite Schwangerschaft: „Wir freuen uns so sehr, die Familie vergrößern zu können“.

Das Paar ist seit 2016 zusammen und gab nur ein Jahr später bereits seine Verlobung auf Instagram bekannt. Im Mai 2019 feierten Joe Jonas und Sophie Turner in Las Vegas dann ihre Hochzeit und gaben sich einen Monat später bei einer großen Zeremonie in Frankreich erneut das Ja-Wort.