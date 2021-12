Dezember ist die Zeit der Weihnachtstraditionen. Doch was tun, wenn man berühmt ist und Unmengen an Geld besitzt? Die einen verwandeln ihr Zuhause in ein Winter Wonderland, die anderen engagieren Piano-Stars, um ihre Kinder aus dem Bett zu scheuchen.

Hier findet ihr die lustigsten Angewohnheiten und Traditionen der Stars zur Weihnachtszeit,

Mariah Carey

Mariah Carey ist unumstritten DIE Ikone der Weihnachtszeit. Und dafür sorgt nicht nur ihr Welthit „All I Want For Christmas Is You“, der es alljährlich wieder in die Charts schafft, sondern auch eine Tradition, die einfach zu Mariah passt! Denn: In ihrem Haus scheint es keine Regeln zu geben, da sie „die coole Mum“ sein will, wie sie jetzt dem Magazin UsWeekly verrät. Die Sängerin ist Mutter von zehnjährigen Zwillingen, die sie nach Strich und Faden verwöhnt.

„Die Weihnachtswunschliste meiner Tochter umfasst 66 Artikel und ich übertreibe nicht. Sie hat sie mir getextet. Ich dachte nur: ‘Willst du mich verarschen?’ Weihnachten wird vieles übertrieben, aber ich brauche das irgendwie, um mich selbst daran zu erinnern, wie gut es mir heute geht.“ Was Mariah an Weihnachten auch sehr gerne macht: Schlafen! Jap, richtig gelesen. Am Weihnachtsmorgen steht sie zwar schon um 5 Uhr auf, legt alle Geschenke unter den Baum und packt sie dann mit ihren Kids gemeinsam aus. Doch dann legt sie sich nochmal hin und schläft bis in den Nachmittag. Recht hat sie!

Heidi Klum

Dass man in Deutschland vollkommen anders Weihnachten feiert, als in den USA, ist spätestens dann klar, wenn man sieht, dass die Adventkalender in den englischsprachigen Ländern 25 statt 24 Türchen haben. Und auch wenn Heidi Klum bereits seit Jahrzehnten in Los Angeles lebt, hält sie an einer wichtigen Tradition fest: Gefeiert wird am 24.!

Und dafür steht das Supermodel auch richtig früh auf und verwandelt ihr Zuhause in Kalifornien in einen Ort, an dem sich auch Santa Clause wohlfühlen würde. Es gibt funkelnde Deko, Plätzchen, Essen und auch der Kamin wird angemacht. Selbst dann, wenn es im sonnigen L.A. Temperaturen von bis zu 20 Grad hat – der Kamin muss an sein!

Kim Kardashian

Wie bereitet man Menschen eine Freude, die alles, wirklich alles besitzen, was man sich nur vorstellen kann? Mit einem Star-Pianisten zum Beispiel, der einen jeden Morgen zu Hause besucht und die Kinder mit seinen prämierten Klängen weckt.

Klingt nach einem dekadenten Joke, wissen wir! Klingt aber auch nach etwas, was Kim Kardashian tun würde, ohne dabei mit der Wimper zu zucken. Und wie es der Zufall so will, hat sie es auch getan! Philip Cornish, ein Grammy-Preisträger und Star-Pianist, weckt Kims Kinder jeden Tag (!) im Dezember mit weihnachtlichen Klavier-Klängen auf. Wer’s kann!

Chiara Ferragni

Dass es die italienische Influencerin und Unternehmerin Chiara Ferragni gerne mal etwas pompöser mag, ist kein Geheimnis (zumindest, wenn man ihren Instagram-Account kennt). Deshalb holt sie an Weihnachten auch alles raus, was man nur rausholen kann. Ihr Penthouse in Mailand funkelt und glitzert an jeder Ecke. Ein Weihnachtsbaum, der dem vor dem Rockefeller Center in New York City gleicht, steht mitten im Wohnzimmer.

Und auch die Stufen, die in den zweiten Stock des Luxus-Appartments führen, sehen so aus, als würde man darauf direkt in die Höhle der Weihnachtselfen gelangen. Und wenn Chiara Ferragni ihre Zeit nicht gerade in ihrer Weihnachtswelt verbringt, macht sie gerne mal Ausflüge in die Alpen. Dort mietet sie regelmäßig eine riesengroße Villa samt eigenem Karussell (für die Kids) und Eislaufplatz (für alle).

Blake Lively

Den recht kostspieligen Traditionen kann Blake Lively absolut nichts abgewinnen. Sie braucht an Weihnachten nur eines: Ihre Familie und ein überdimensional großes Bett! Denn wie die Schauspielerin mal gegenüber The Kit verraten hat, gehört es zur Tradition, dass sie sich gemeinsam mit ihren Eltern und vier Geschwister in ein Bett kuschelt und die Zeit mit ihrer Familie in vollen Zügen genießt.

Dabei kann es schonmal vorkommen, dass die Family ganze sieben Stunden am Stück durchquatscht. Wenn dabei auch noch ihre drei eigenen Kinder sowie Ehemann Ryan Reynolds Platz haben sollen, dann muss das Bett aber wirklich SEHR groß sein. Pssst: Auf einer Couch haben noch viel mehr Menschen Platz…