Das Warten hat endlich ein Ende: „How I Met Your Father“ ist bald im deutschsprachigen Raum zu sehen! Ab Juni ist die Spinn-off-Serie auf Disney+ verfügbar. Diese Good News verkündete der Streamingdienst jetzt ganz offiziell.

Und auch über eine weitere Nachricht dürften Fans der Serie mehr als erfreut sein …

„How I Met Your Father“ kommt zu Disney+

Es ist bereits acht lange Jahre her, seit die letzte Klappe der Kult-Sendung „How I Met Your Mother“ gefallen ist. Seither gab es immer wieder Andeutungen und Gespräche, dass es eine Spinn-off-Serie geben könnte, die dann aber wieder verworfen wurden. Bis jetzt! Denn 2022 feierte die Neuauflage „How I Met Your Father“ auf Hulu Premiere.

Lange wusste niemand, ob und wann die neue Serie im deutschsprachigen Raum zu sehen sein wird. Kurzzeitig hieß es, dass es im März so weit ist. Auch das stellte sich im Nachhinein als falsch heraus. Doch jetzt folgt endlich die Erlösung! Denn am 8. Juni 2022 feiert die Spinn-off-Serie auf Disney+ Premiere. Das verkündete der Streamingdienst auf Social Media.

Noch mehr Good News

Das war aber nicht die einzige Überraschung, über die sich Fans freuen durften! Denn obwohl wir noch nicht mal Staffel 1 von „How I Met Your Father“ gebinged haben, steht bereits fest, dass es eine zweite Staffel mit mehr Folgen geben wird. Aktuell sind nur zehn Episoden verfügbar – doch im zweiten Teil wird auf 20 Folgen aufgestockt. Eine Anzahl, die für eine Streaming-Plattform eher ungewöhnlich ist, setzt man hier normalerweise eher auf weniger statt mehr.

Und darum geht’s in der Serie: Sophie (Kim Cattrall) erzählt ihrem Sohn, wie sie seinen Vater kennengelernt hat. In die Rolle der jungen Sophie schlüpft Hilary Duff, die in ihren jungen Jahren ein wildes Dating-Leben geführt hat. Auf eines konnte sie sich dabei aber immer verlassen: Ihre Freundes-Clique, bestehend aus Valentina (Francia Raisa), Jesse (Chris Lowell), Sid (Suraj Sharma), Charlie (Tom Ainsley) und Ellen (Tien Tran)! Und früher oder später ist es ihr dann auch gelungen, die große Liebe zu finden.