Ein neuer Modetrend erblickt das Licht der Fashionwelt! Es ist der sogenannte „Romancecore“. Ein weiterer Mikrotrend, der aktuell den gesamten Fashion-Kosmos dominiert. Macht Platz in eurem Kleiderschrank, denn diese It-Pieces werden ziemlich sicher bald ihren Platz dort einnehmen.

Wir erklären euch alles rund um den neuen Fashion-Trend.

Das ist der Romancecore-Trend

Die Fashion-Addicts unter uns wissen bereits, dass Mikrotrends auf Social Media voraussagen, wie und was wir gerne tragen. Das Trendgeschehen ist vor allem auf Tiktok stürmisch. Wir hüpfen von einem Trend zum nächsten! Eine Zeit lang war es Barbiecore, dann kam Grandmacore hinzu. Aktuell gibt es neben Grandpacore und Co. einen Neuling in der Runde. Vorhang auf für: „Romancecore“. So viel können wir euch schon verraten: Es wird romantisch!

Eine Sache hebt diesen Mikrotrend besonders hervor: Er verbindet viele It-Pieces der Saison zugleich und verpasst dem Ganzen dabei einen romantischen und ästhetischen Flair! Zwei Fliegen mit einer Klappe also. Wir haben einen Blick auf die Trendprognosen geworfen, welche uns folgendes gespoilert haben: Bei Romancecore arbeiten wir besonders verspielt und setzen dabei auf süße Details. Das bedeutet, dass ihr euch lieber Platz im Kleiderschrank für Ballerinas, Blusen aus Spitze, Röcke, rote Strumpfhosen und Schleifen schaffen solltet. Denn diese Teile sind die perfekte Grundlage für den neuen Mikrotrend!

So stylt ihr den romantischen Mikrotrend

Eigentlich könnt ihr beim Romancecore-Styling nichts falsch machen, wenn ihr dabei die grundlegenden Pieces verwendet und dabei einen Hauch an Romantik in euren Look versprüht. Wenn wir schon bei Romantik sind: Rot ist nicht nur die Farbe der Liebe, sondern DIE absolute Trendfarbe aktuell. Wer den Mikrotrend nachstylen möchte, der sollte bei seinem Mikrotrend-Look keineswegs auf den Farbtrend vergessen. Von der Tasche bis hin zu den Schuhen: tobt euch mit der roten Farbe aus!

Ein weiteres Piece, das euch den Romancecore-Look verspricht, sind definitiv Strumpfhosen. Mit einer Kombination aus Röcken, Strumpfhosen und Schleifen erobert ihr den Fashion-Kosmos! Süße Details wie Schleifen machen den Mikrotrend aus. Das beste daran: Schleifen können vielseitig eingesetzt werden, ob auf Blusen, Ohrringen oder in den Haaren. Nicht umsonst feiert das gute Stück sein modisches Comeback!