Aus Liebe zum Freitagabend startet unsere liebste Tanzshow in diesem Jahr früher als je zuvor 😍🥳 Schon am 21. Februar geht's los mit "Let's Dance" 2020 ❤ Freut ihr euch auch schon so? 😊 @motsimabuse @jorgechicaswalk @joachim_llambi #letsdance2020 #letsdance #rtl #rtlde #eswirdwiedergetanzt #baldgehtslos #noch6wochen