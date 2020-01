Eine amerikanische Studie fand heraus, dass 95 Prozent der Frauen, die bereits abgetrieben haben, ihre Entscheidung richtig finden. Das Ergebnis präsentierte vor kurzem die University of California in San Francisco.

Die Forscher begleiteten Frauen, auf dem Weg nach ihrer Abtreibung.

USA: Abtreibung spaltet Gesellschaft

In den USA spitzt sich die Situation immer weiter zu: Es wird versucht, in mehreren Bundesstaaten Abtreibungen zu Illegalisieren. Auch die Gesetzesgebung änderte sich an mehreren Orten bereits. Der neue Gesetzesentwurf in Ohio plant zum Beispiel, dass Eileiterschwangerschaften in Zukunft nicht abgetrieben, sondern umgepflanzt werden. Und das, obwohl Eileiterschwangerschaften nicht nur lebensbedrohlich sind, sondern eine Umpflanzung medizinisch gesehen sogar unmöglich ist.

Abtreibungsgegner bezeichnen Schwangerschaftsabbrüche nicht selten als Babymord, protestieren auf den Straßen für die Rechte des Embryos und meinen, Frauen geht es nach einer Abtreibung schlecht. So schlecht, dass es sehr lange dauert, bis die Frau über die Abtreibung hinwegkommt. So schaffen es Abtreibungsgegner, Angst zu machen, ohne, dass dafür Hinweise, Daten oder Studien vorliegen – bis jetzt. Das zeigt das Ergebnis der aktuellen Studie.

Studie: Gefühle zu Abtreibung ließen mit der Zeit nach

Für die Studie wurden Frauen aus allen 21 Bundesstaaten in den USA, die bereits abgetrieben haben, befragt. Insgesamt nahmen 667 Frauen Teil, die bereits eine Woche nach ihrer Abtreibung befragt wurden. Anschließend wurden sie alle sechs Monate untersucht.

Die Frauen, die für diese Studie befragt wurden, meinten, ihre Gefühle ließen mit der Zeit immer weiter nach. Egal, ob es gute oder schlechte waren. Bereits nach fünf Jahren berichten 84 Prozent, entweder keine oder positive Gefühle zu verspüren, wenn sie an die Abtreibung zurückdenken.

46 Frauen fanden die Entscheidung abzutreiben nicht schwierig

Obwohl 95 Prozent über ihre Entscheidung abzutreiben froh sind, fällt die Entscheidung einigen doch schwerer als anderen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, wie unterschiedlich sich Frauen fühlten, als sie über eine mögliche Abtreibung nachdachten.

27 Prozent der Frauen fanden die Entscheidung abzutreiben sehr schwierig.

27 Prozent der weiblichen Befragten fanden die Entscheidung etwas schwierig.

49 Prozent der Frauen fiel es hingegen leicht

Auch das Umfeld ist ein großer Faktor, der ausschlaggebend ist, wie man schlussendlich zu seiner Abtreibung steht. Denn viele Menschen sind sich sicher, dass ihr Umfeld sie verurteilt, wenn es Bescheid wüsste.