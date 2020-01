View this post on Instagram

(Wooster, Ohio): Bill and Nancy Schafrath were holding hands until the very end. Their beds were joined together at the Brookdale Senior Living Center and they died just 5 hours apart on Christmas Eve. Their caregiver said, “They would not go any place without each other. I’d have to take Bill to the dentist, Nancy wanted to go.” Bill y Nancy Schafrath estaban agarrados de la Mano hasta el ultimo momento. Sus camas las habían unido en el Brookdale Senior Living Center donde vivían juntos. Su administradora de cuidado dijo, “ellos no iba a ninguna parte sin el otro. Si Bill iba al dentista, Nancy quería ir también.”