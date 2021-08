Wer in diesem Sommer – aus welchen Gründen auch immer – nicht ganz so tolle Tage hatte, kann sich jetzt auf einen spannenden September freuen. Denn der Sommer dreht nochmal eine extra Runde und versorgt einige von uns mit Glücksmomenten!

Besonders diese drei Sternzeichen können sich auf den September freuen.

Wassermann

Eigentlich hat der Wassermann einen wilden Sommer mit zahlreichen Flirts und Urlauben geplant. Doch leider hat das Schicksal seine Pläne gehörig durchkreuzt. Das ist aber noch längst kein Grund, um zu verzweifeln! Denn während die meisten im September bereits ausgelaugt sind, geht es für dieses Sternzeichen jetzt erst richtig los. Geheimnisvolle Begegnungen, heiße Momente und einprägsame Gespräche stehen bevor. Nur nicht die Augen verschließen!

Stier

Das Sommerloch, in dem sich der Stier gerade befindet, ist groß! Dabei gibt es dafür eigentlich überhaupt keinen Grund. Denn der September hat es nochmal so richtig in sich. Von Action-reichen Wochenendtrips über mega lustige Abende mit Freunden. An Spaß und kurzen Nächten mangelt es die nächsten Wochen definitiv nicht. Das Leben ist schön und man sollte alles tun, um es zu genießen – bis Ende des Monats weiß das auch dieses Sternzeichen!

Steinbock

Der Steinbock hatte den ganzen Sommer über Zeit, sich Gedanken über sein Leben zu machen. Auch wenn ihm das an manchen Tagen ganz schön zu schaffen gemacht hat, ist er jetzt voller Tatendrang und bereit dazu, etwas zu verändern! Und der September ist dafür auch genau der richtige Monat. Denn jeder ist erholt und motiviert, sich die Ideen und Umsetzungen dieses Sternzeichens anzuhören. Vor allem beruflich geht es gerade in eine sehr, sehr gute Richtung. Weiter so!