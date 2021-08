Die ersten Tage, in denen man wieder aus dem Urlaub zurück ist, sind meistens die schlimmsten. Doch bestimmte Personen sind noch lange darüber hinaus niedergeschlagen, dass die wohl schönste Zeit im Jahr wieder vorbei ist.

Welche Sternzeichen einfach nicht über den Urlaubs-Blues hinwegkommen, lest ihr hier.

Zwilling

Viele Personen haben im Jahr eigentlich nur ein Ziel: Urlaub fahren! Besonders Zwillinge können es kaum erwarten, ihre Sachen zu packen, sich Sommer-ready zu machen und aufzubrechen. Die Nacht vor dem großen Tag können sie vor lauter Aufregung kaum schlafen und sie lieben es, Urlaubsvorbereitungen zu treffen. Denn die Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Im Urlaub angekommen genießen sie jede Sekunde und versuchen, den Tag der Abreise so gut es geht zu verdrängen. Denn dann setzt meistens die Traurigkeit ein und das Sternzeichen braucht sehr lange, bis es sich vom Urlaubs-Blues wieder erholt hat.

Krebs

Es liegt wohl auf der Hand, dass sich Krebse am Meer und am Strand wirklich SEHR wohlfühlen. So sehr sie die Auszeit im Urlaub auch genießen, so schlimm ist es auch, wenn es wieder vorbei ist. Und da leider jeder Urlaub irgendwann zu Ende geht, macht sich dieses Sternzeichen meistens schon in den letzten drei Tagen Stress, dass es noch so viel wie möglich erlebt und alles aufsaugt und genießt, bevor es wieder in den öden Alltagstrott zurückgeht. Nur, dass es dabei oft passieren kann, dass statt Entspannung Stress am Programm steht.

Skorpion

Skorpione fühlen sich zwar auch in den kühlen Monaten des Jahres wohl. Doch so richtige Entspannung finden sie nur in ihrem lang herbeigesehnten Sommerurlaub. Doch leider vergeht diese Zeit meisten so schnell, dass man gar nicht wirklich mitbekommt, wie ein Tag nach dem anderen verstreicht. Wieder in der Realität angekommen, ist das Sternzeichen dann oft wochenlang melancholisch und trauert jedem Moment des Urlaubs nach. Denn plötzlich erinnern Gerüche und Songs an die traumhafte Zeit am Meer. Und wenn sie dann in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit Touristen aus dem Urlaubsland begegnen, müssen Skorpione wirklich sehr stark sein, um nicht in Tränen ausbrechen. We feel you!