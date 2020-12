Ständig passiert irgendetwas. Das Essen verbrennt, das Handy fällt runter oder du bekommst Anschiss vom Chef – und einfach nichts klappt so, wie man es geplant oder es sich vorgestellt hat. Wir alle kennen das. Es gibt so Tage, da läuft irgendwie alles schief. Diesen vier Sternzeichen geht es allerdings fast immer so, denn es scheint so, als wären sie vom Pech verfolgt.

Bei diesen Tierkreiszeichen ist irgendwie einfach der Wurm drin und das Glück ist leider nicht unbedingt auf ihrer Seite.

Steinbock

Der Steinbock ist auf gewisse Art und Weise selbst für sein Pech verantwortlich. Denn dieses Sternzeichen ist unglaublich perfektionistisch und hat eine ganz genaue Vorstellung davon, wie etwas ablaufen soll. Sobald etwas nicht so läuft, wie er das geplant hat, macht er sofort andere und das Universum dafür verantwortlich. Er hat ziemlich hohe Ansprüche und meint deshalb, das Glück sei nicht auf seiner Seite, wenn mal etwas schiefläuft. Anstatt manche Dinge einfach gut sein zu lassen, stürzt er sich in noch mehr Arbeit und setzt sich extrem unter Druck. Und das führt dann natürlich dazu, dass er so tatsächlich das Unglück anzieht. Der Steinbock sollte unbedingt lernen, auch Kleinigkeiten zu schätzen und nicht ständig alles schwarz zu malen.

Fische

Fische haben leider vor allem Pech in der Liebe. Irgendwie will das mit der Beziehung nicht so recht klappen und es scheint fast so, als würden sie unglückliche Partnerschaften magisch anziehen. Das liegt vermutlich auch daran, dass Fische extrem optimistisch sind. Sie sehen in den meisten Menschen immer nur das Gute. Deshalb passiert es ihnen oft, dass sie verletzt und von ihrem Partner enttäuscht werden. Ihr Vorteil: Fische können gut mit Liebeskummer umgehen. Allerdings sollten sie auf Dauer lieber lernen, die Sache langsam anzugehen und sich beim Kennenlernen Zeit lassen. Dann klappt das auch mit dem Glück in der Liebe.

Wassermann

Auch der Wassermann zählt zu den Sternzeichen, die irgendwie vom Pech verfolgt sind. Zumindest glaubt er das. Denn dieses Sternzeichen kann einfach nicht mit der Vergangenheit abschließen und vergisst vor allem die Dinge nicht, die schief gelaufen sind. Anstatt nach vorne zu schauen, macht sich der Wassermann permanent Gedanken darüber, was er in der Vergangenheit falsch gemacht hat und gibt sich dafür auch noch selbst die Schuld. Wegen dieser pessimistischen Einstellung gerät er regelrecht in in eine Abwärtsspirale aus negativen Gedanken, die natürlich unweigerlich dazu führt, dass er das Pech tatsächlich anzieht. Die Devise lautet deshalb: Positiv denken und die Zukunft im Blick haben!

Zwilling

Zwillinge sind ziemlich ehrgeizig und haben extrem hohe Ansprüche an sich selbst. Sie brauchen ständig Veränderung und dann muss alles auch immer noch super schnell und am liebsten sofort passieren. Gleichzeitig ist diese Sternzeichen aber auch ziemlich unentschlossen. Denn es hat Angst davor, die falschen Entscheidungen zu treffen. Und deshalb trifft der Zwilling dann erst recht gar keine Entscheidung. Das führt allerdings dazu, dass er dadurch an einem Punkt seines Lebens stehen bleibt, an dem er eigentlich gerade ziemlich unglücklich ist. Und weil er die Sache nicht selbst in die Hand nimmt, scheint es, als wäre der Zwilling regelrecht vom Pech verfolgt. Es wird endlich Zeit aktiv zu werden und das Leben selbst zu gestalten! Man muss nur endlich über seinen Schatten springen.