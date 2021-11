Lippen wie Kylie Jenner oder Foxy Eyes à la Bella Hadid? Damit Jugendliche nicht an chirurgische Optimierung denken, wenn sie einem Schönheitsideal nacheifern, will Großbritannien künftig Werbung für Beauty-OPs im TV und Zeitschriften für unter 18-Jährige verbieten. Das Gesetz soll ab Mai kommenden Jahres gelten.

Das Verbot gilt auch für Zahnbleachings, Fillerunterspritzungen und anderen Behandlungen zur Hautverjüngung.

Gegen Schönheitsideale: London verbietet Werbung für Beauty-OPs

Der Druck einem Ideal zu entsprechen ist heutzutage so groß wie nie zuvor. Vor allem bei Kinder und Jugendlichen. Der immer größer werdende Hang zur perfekten Erscheinung `a la Megan Fox, Kylie Jenner oder Dove Cameron kann sich negativ auf das Selbstwertgefühl und das psychische Wohl von Teenagern auswirken. Dabei spielen die heutigen Medien natürlich eine bedeutsame Rolle. Aus dem Grund verbietet Großbritannien nun Werbung für Schönheits-OPs in Jugendmedien. Damit setzt das Land ein klares Statement gegen unrealistische Schönheitsideale.

Großbritannien will dadurch den Anreiz zu Schönheitsoperationen für Minderjährige senken. Ab Mai 2022 dürfen keine Anzeigen etwa für Brustvergrösserungen oder -verkleinerungen, Bauch- und Augenlidstraffung oder Nasenkorrekturen mehr in Zeitschriften und TV-Programmen geschaltet werden, die sich an unter 18-Jährige richten oder von dieser Altersgruppe verstärkt konsumiert werden.

Verbot gilt auch für Laserbehandlungen, Bleaching & Fillers

Das Verbot gilt zudem auch für Behandlungen zur Hautverjüngung, Laser- oder Lichtbehandlungen sowie Produkte zur Zahnaufhellung, wie der britische Werberat am Donnerstag mitteilte.

Es gebe immer mehr Beweise, dass Kinder und Jugendliche anfällig seien für Druck, mit ihrem Körper einem Ideal zu entsprechen. In der Altersgruppe herrschten eindeutig negative Körperwahrnehmungen. Das wirke sich auf Selbstwertgefühl, Wohlbefinden und psychische Gesundheit der Teenager aus. Die Risiken kosmetischer Eingriffe und deren Attraktivität für junge Menschen, die mit ihrem Körperbewusstsein kämpften, machten hohe Hürden für Werbung unerlässlich.