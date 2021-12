Sara Ramirez spielte ganze zehn Jahre lang die Rolle der Callie Torres in der erfolgreichen Dramaserie „Grey’s Anatomy“. Aktuell können wir den Star in der „Sex and the City“-Fortsetzung „And Just Like That“ bestaunen. Umso überraschender kommt nun die Antwort auf die Frage, ob sich Sara ein „Grey’s Anatomy“-Comeback vorstellen könne. Denn sie lautet: Ja!

Sara Ramirez vermisst die Zeit bei „Grey’s Anatomy“.

Gibt es für Sara Ramirez ein „Grey’s Anatomy“-Comeback?

Während sich aktuell der Großteil aller Interviews mit Sara Ramirez um ihre neue Rolle in „And Just Like That“ dreht, stellte „Glamour“ nun Fragen, die wohl jeden „Grey’s Anatomy“-Fan brennend interessieren. Würde Sara Ramirez noch mal in die ikonische Rolle der Callie Torres schlüpfen? In dem Interview verriet das Schauspieltalent jetzt: „Natürlich! Wenn es sich so ergibt, dann auf jeden Fall. Ich liebe meine ‚Grey’s Anatomy‘-Familie.“ Sara scherzt weiters: „Mit der Antwort hättet ihr wohl nicht gerechnet!?“

Vielleicht liegt es an Saras optischer Typveränderung, oder an der Tatsache, dass es am Set von „Grey’s Anatomy“ bekanntlich ja schon das ein oder andere Problem unter den Darstellern gab – jedenfalls sind Fans überrascht über Saras Antwort. Im positiven Sinne, denn Anhänger der Serie wünschen sich Callie schon lange wieder zurück in die Serie. Hoffnung hatten sie allerdings keine – zumindest bis jetzt!

Stolz auf „Grey’s Anatomy“

Sara sei unglaublich stolz darauf, dass die Dramaserie sich so sehr für die Sichtbarkeit und Repräsentation von Transpersonen sowie non-binären Menschen einsetzt. Was eine potenzielle Storyline von Callie betrifft, habe Sara selbst aber keine konkreten Ideen: „Ich glaube, es wäre sehr spannend zu sehen, was Dr. Callie Torres jetzt so macht. Ich bin auf jeden Fall offen für eine Rückkehr.“

Aktuell spielt Sara in dem SATC-Sequel „And Just Like That“ die „queere, nonbinäre, mexikanisch-irische Diva„. In dem Interview sprach der bisexuelle und nicht-binäre Star über die eigene sexuelle und geschlechtliche Reise, wie sich diese auf die von Ramirez gespielten Charaktere ausgewirkt hat und die persönliche Entwicklung weiter vorantreibt.