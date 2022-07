Die Farbe und Beschaffenheit von deinem Periodenblut sagt viel über deinen Gesundheitszustand. Sie ist eine Art Stimmungsbarometer für deinen Körper. Daher macht es durchaus Sinn, mal näher einen Blick darauf zu werfen. Wir haben für dich eine Übersicht mit den unterschiedlichen Farbtypen und deren Bedeutung.

Mit der Farbe der Blutung kann dein Körper dir auch ein Warnsignal geben.

Dein Periodenblut gibt dir Rückschlüsse auf deinen Körper

Sie kommt alle paar Wochen wie das Amen im Gebet – die Erdbeerwoche. Und auch wenn wir uns manchmal über die unterschiedlichen Farbnuancen wundern. So richtig Gedanken haben wir uns eigentlich noch nicht darüber gemacht. Dabei kann uns die Blutfarbe einiges über den Körper mitteilen. Grundsätzlich beginnt und endet die Periode als braune Schmierblutung, die zwischendrin stärker wird und eine kräftige rote Farbe bekommt. Generell musst du dir keine Sorgen machen, wenn sich die Farbe deiner Blutung im Laufe des Zyklus verändert. Und hier die Bedeutung der unterschiedlichen Farbtöne:

Hell rot

Helles Menstruationsblut kommt oft zu Beginn der Periode vor. Dabei handelt es sich meist um frisches Blut, das von der Gebärmutterschleimhaut abgestoßen wird. Das Sexualhormon Östrogen steuert unseren gesamten Zyklus. Eine hellrote Färbung deines Menstruationsblutes kann auch auf einen niedrigen Östrogenspiegel hinweisen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn du eine Diät gemacht oder zu viel Alkohol getrunken hast. Leichte hellrote Blutung könnte aber auch ein Hinweis auf eine frisch bestehende Schwangerschaft sein. Bist du bereits schwanger, kann hellrotes Blut leider auch ein Anzeichen für eine Fehlgeburt sein. Sollte deine Blutung dauerhaft hellrot oder Rosa sein, solltest du dich zur Sicherheit an deinen Frauenarzt wenden. Wird die anhaltende helle Blutung von starken Schmerzen begleitet, kann es sich unter Umständen um eine geplatzte Ovarialzyste handeln.

Kräftiges Rot

Bei einer Blutung in normalem, satten Rot kannst du davon ausgehen, dass alles in bester Ordnung ist.

Dunkelrot

Während helles Rot auf einen niedrigen Östrogenspiegel hinweist, trifft dunkles Blut meist auf einen hohen Östrogenspiegel zu. Zähe dunkle Klumpen vor allem zu Beginn der Blutung sind größtenteils natürliche Reste der Gebärmutterschleimhaut. Klingen diese aber nicht ab und findest du auffallend viele Gewebereste, die von starken Krämpfen begleitet sind, könnte das ein Hinweis auf Myome oder Endometriose sein. Sprich das Thema unbedingt bei deinem nächsten Frauenarzttermin an.

Orange

Geht deine Blutung in Richtung Orange könnte dies der Hinweis sein, dass etwas nicht stimmt. Solltest du zudem Veränderungen im Geruch und der Konsistenz der Periode merken, ist Vorsicht geboten. Es könnte sich um eine Infektion handeln. Kläre das lieber mit deinem Frauenarzt ab.

Braun bis Schwarz

Braunes Menstruationsblut zu Beginn der Periode besteht größtenteils aus Rückständen deiner letzten Menstruation und ist kein Anlass zur Sorge. Die braune Farbe kann auch ein Hinweis auf langsam fließende Periode sein. Durch das geringe Tempo kommt mehr Sauerstoff dazu, wodurch diese bräunliche Färbung auch am Ende der Periode auftritt. Sollte braunes Periodenblut also zwischendurch oder am Anfang und Ende auftreten, ist das also nichts Ungewöhnliches. Braunes Blut kann auch ein Hinweis auf abgestoßene Teile der Gebärmutterschleimhaut sein. Solltest du aber öfter sehr dunkles Periodenblut vorfinden, solltest du das vorsichtshalber beim nächsten Frauenarzttermin besprechen.