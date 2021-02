Eine Trennung ist schon schlimm genug. Doch manche Ex-Partner machen es noch schwerer, als es sowieso schon ist. Diese Eigenschaft kann auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Denn diese drei Tierkreiszeichen sind einfach die schlimmsten Ex-Partner:

Skorpion

Der Skorpion ist nicht nur unglaublich nachtragend, sondern auch ein sehr eifersüchtiges Sternzeichen. Das macht ihn auch zu einem unglaublich schlechten Ex-Partner. Denn er fühlt sich durch das Ende der Beziehung bestätigt, dass er immer so misstrauisch war. Dass sein Ex einfach weiterlebt und nach einer gewissen Zeit wieder Sachen mit Freunden unternimmt, will der Skorpion deshalb nicht auf sich sitzen lassen. Deshalb redet er immer schlecht über seine ehemaligen Partner und versucht ihnen das Leben schlecht zu machen. Auch die Eifersucht spielt nach einer Trennung noch eine große Rolle. Wenn der Ex auf einmal mit jemand anderen flirtet oder sogar eine neue Beziehung eingehen will, ist der Skorpion auf Rache aus.

Löwe

Der Löwe sieht sich selbst als Mittelpunkt des Universums. Dass sein Ex-Partner auch ohne ihn ein Leben hat, ist für ihn nur schwer zu verkraften. Deshalb versucht der Löwe sogar aus einer Trennung einen Wettkampf zu machen. Und diesen will er unbedingt gewinnen. Er will schneller darüber hinwegkommen, schneller wieder das Leben genießen und schneller wieder eine neue Beziehung eingehen. Das kann für den Ex schon ziemlich schwer werden. Denn der Löwe präsentiert sein “perfektes Leben” nach der Trennung natürlich auf Social Media, um der Welt zu zeigen, wie toll er doch ist.

Widder

Der Widder ist ein großartiger Partner und geht mit dem Menschen, den er liebt durch dick und dünn. Doch nach einer Trennung wird er zum Grauen seines Ex-Partners. Denn der Widder lebt im Hier und Jetzt. Zurückblicken ist für ihn keine Option. Deshalb lebt er sein Leben auch nach der Trennung unbeschwert weiter, was seinem Ex einen Stich ins Herz verpasst. Dabei meint der Widder das nicht einmal böse oder macht sich darüber auch nur irgendeine Gedanken. Auch seine ehrliche Art, die in der Beziehung ein Pluspunkt war, wird nach der Trennung zum Albtraum für den Ex. Denn der Widder erzählt, ohne darüber nachzudenken, einfach jedem den Grund für die Trennung.