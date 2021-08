Ganze 88 Wochen verbrachte der Song von The Weeknd bisher in den amerikanischen Charts – länger als jeder andere Song in der Geschichte.

Für einen Grammy reichte es leider trotzdem nicht.

The Weeknd bedankt sich auf Instagram

The Weeknds „Blinding Lights“ ist seit 14. Dezember 2019 – also seit 88 Wochen – in den amerikanischen Top 100 Charts. Damit ist es das am längsten in den Charts vertretene Lied seit Aufzeichnungsbeginn 1958. Knapp dahinter mit 87 Wochen ist übrigens Imagine Dragons „Radioactive“.

The Weeknd äußert sich auf Instagram zu dem Rekord und dankt allen voran seinen Fans. „Ich bin für immer dankbar, dass ich mit Sounds experimentieren, neue Dinge mit meiner Stimme ausprobieren und mit den Menschen, die ich wirklich liebe und respektiere, Musik machen kann“, schreibt er. „Es ist das einzige Geschenk, das ich mir jemals wünschen könnte. Ich werde es so lange tun, wie ich atmen kann. Ich liebe meine Fans und ohne euch wäre ich nicht hier. Großer Tag für Blinding Lights.“

Rekordbrecher und Grammy-Verlierer

„Blinding Lights“ schreibt übrigens nicht zum ersten Mal Geschichte. Als erster Song überhaupt war er ein ganzes Jahr ununterbrochen in den Top 100 Charts. Weitere Rekorde des Songs beinhalten unter anderem die meisten Wochen in den Top 5, Top 10 und Top 20. Billboard zeichnete ihn 2021 deshalb mit drei Preisen für den besten Radio Song, den besten R&B Song und die Top 100 Song aus.

Auch MTV Video Awards konnte The Weeknd abstauben und erhielt zwei Nominierungen bei den American Music Awards. Umso schockierender kam für Fans deshalb auch die Nachricht, dass weder „Blinding Lights“ noch das dazugehörige Album „After Hours“ für einen Grammy nominiert wurde. The Weeknd selbst teilte diesen Schock und äußerte sich offen über das Nominierungsverfahren der Grammys, warf dem Komitee Korruption vor und gab bekannt, den wichtigsten Musikpreis der Welt künftig zu boykottieren.