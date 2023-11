Umweltfreundlich, schneller als zu Fuß und obendrein noch das beste Rezept vor Winterdepression! Als überzeugte RadlerIn willst du auch im Winter nicht auf dein Bike verzichten. Damit du aber bei Matsch und Eis sicher ans Ziel kommst, solltest du dich und dein Fahrrad Winterfest machen.

Mit diesen Tipps kommst du sicher durch die Wintermonate

1. Winterreifen

Winterreifen für Fahrräder sind in Europa keine Pflicht. Das ist mitunter ein Grund, warum das Thema bei vielen RadlerInnen untergehen zu scheint. Dabei sind Winterreifen auch für FahrradfahrerInnen ein Must-have, gerade weil Fahrradwege oft nicht ordnungsgemäß geräumt sind. Mit einem groben Lamellen-Profil und weicherer Gummimischung wird es dich nicht so schnell aus Bahn werfen. Hast du keinen Bock dein Fahrrad immer winterfest zu rüsten, solltest du zumindest auf Allwetterreifen zurückgreifen und vor dem ersten Schnee den Luftdruck der Reifen etwas reduzieren. Damit wird die Auflagefläche und somit die Bodenhaftung der Reifen erhöht. Bei Glatteis solltest du dein Rad lieber stehen lassen. Hast du keine andere Wahl, solltest du auf Spikes zurückgreifen. Das ist wohl deine einzige Möglichkeit auf eisigem Boden halbwegs weiterzukommen.

2. Beleuchtung

In den Wintermonaten ist die Tageszeit kürzer und die Sichtverhältnisse sind deutlich schlechter. Da kannst du schnell mal übersehen werden. Aus diesem Grund solltest du vor Fahrtantritt unbedingt checken, ob Frontscheinwerfer und das Rücklicht funktionieren und Reflektoren angebracht sind. Vorsicht: Lichter, die per Seitenläufer-Dynamos funktionieren, haben bei Matsch und Schnee häufig Aussetzer. Lieber auf Akku-Licht oder Speichendynamos setzen.

3. Schutzkleidung

In der dunklen Jahreszeit solltest du dich mit heller Kleidung und Reflektoren sichtbar machen. Ein simpler Weg für Office-FahrerInnen ist einfach eine Warnweste über die Alltagskleidung zu ziehen. Es gibt auch Reflektoren-Bänder, die du dir über die Hose ziehen kannst. Weil es im Winter oft vorkommt, dass dich zu Beginn fröstelt und in der Bewegung schnell warm, wird, empfiehlt sich das Zwiebelprinzip. Atmungsaktive, Wasser- und Winddichte Sportbekleidung ist natürlich das Optimum. Wichtig ist, dass deine Ohren bedeckt sind und du Handschuhe mit dabei hast. Unbedingt natürlich der Fahrradhelm, bestenfalls in auffälliger Farbe, mit Reflektoren versehen.

4. Fahrtechnik

Schon die kleinste Kurve kann im Winter auch den hartgesotten RadlerInnen zum Verhängnis werden. Bitte nicht bremsen oder in die Pedale treten. Beim Bremsen solltest du generell immer vorausschauend und maßvoll vorgehen, da bei Schnee und Matsch die Bremse oft nicht greift. Wer bei Glatteis ohne Spikes unterwegs ist, sollte besser ausrollen anstatt zu bremsen und Lenkbewegungen unterlassen. Der ÖAMTC empfiehlt bei Schnee und Eis generell nur die hintere Bremse zu verwenden. In jedem Fall solltest du immerzu vorausschauend fahren und viel Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern halten.