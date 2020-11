Die kalte Jahreszeit ist nicht gerade bekannt dafür, dass man sich gern am Balkon entspannt. Aber mit ein paar kleinen Tricks kannst du es dir, auch wenn es draußen kälter ist richtig gemütlich machen.

Im Winter geht man nicht oft auf den Balkon raus. Höchstens mal für eine Minute, weil dann die Füße schon wieder anfangen zu frieren. Doch diesen Winter werden wir wohl generell eher sehr viel Zeit in der Wohnung verbringen – Corona sei Dank – und deshalb sollten wir unseren Balkon für uns selbst einladender gestalten. Doch mit ein paar einfachen Tricks wird dein Balkon auch im Winter zum zweiten Wohnzimmer:

1. Decken und Polster für den Kuschel-Effekt

Die frische Luft einzuatmen ist auch in der kalten Jahreszeit etwas Tolles, wenn nur nicht der ganze Körper gleich frieren würde. Wie wäre es also mit ein paar coolen Polstern und Decken? Die schauen nämlich nicht nur richtig schön aus und machen den Balkon gemütlich, sondern halten dich obendrein auch noch warm. Es gibt dafür sogar spezielle Outdoor-Polster, die mit der Witterung im Winter standhalten und schön bleiben. Solche findest du zum Beispiel im Online-Shop Maisons du monde in vielen verschiedenen Motiven und Formen um 15,99 Euro.

Bild: Maisons du monde

2. Mini-Heizstrahler für die kalten Füße

Die Kälte draußen auszuhalten ist aber meistens auch mit Kissen und Decken nicht so einfach und macht den Balkon deshalb im Winter eher zur Tabu-Zone. Allerdings kann da ein kleiner Mini-Heizstrahler schon helfen. Und schon wird der Balkon auch in der kalten Jahreszeit zum zweiten Wohnzimmer und du kannst auch im Lockdown ein bisschen frische Luft genießen. Finden kannst du solche Heizstrahler zum Beispiel bei Media Markt um 19 Euro.

Bild: Media Markt Online-Shop

3. Coole Beleuchtung in der Dämmerung

Aber selbst, wenn man es sich draußen gemütlich gemacht hat und es angenehm warm ist, ist da immer noch die Dunkelheit. Denn die kommt im Winter ja bekanntlich schon viel früher als sonst. Das kann sogar der gemütlichsten Stimmung einen Strich durch die Rechnung machen. Allerdings gibt es auch unglaublich coole Lichterketten mit Solar-Antrieb. Solche findest du zum Beispiel bei Depot um 29,99 Euro. So kann das gemütliche Zusammensitzen im Freien auch in der Dämmerung einfach weitergehen.

Bild: Depot

4. Pflanzen für die richtige Atmosphäre

Dann muss nur noch die Atmosphäre stimmen, damit man auch wirklich gerne Zeit am Balkon verbringt. Wie wäre es also mit ein paar schönen winterfesten Pflanzen? Die bringen ein bisschen Leben in den kahlen Winter und eine schöne Stimmung auf den Balkon. Außerdem brauchen diese Pflanzen nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit und schauen auch im Sommer noch richtig gut aus. Eine Variante wäre ein klassischer Lavendel. Er bringt eine schöne Farbe auf den Balkon und ist unglaublich pflegeleicht.

Bild: stock_studio/Shutterstock.com

Wer es nicht so farbenfroh mag und eher der Schwarz-Weiß-Typ ist, der kann auch auf das Silberkraut zurückgreifen. Diese Pflanze schaut unglaublich schick aus und braucht im Winter gar keine Pflege.