Wir Kinder der 90er schwelgen gerne in der Vergangenheit. Mit Modetrends, Schmuck und Schuhen im Look and Feel von 1990 sind wir auch jetzt absolut trendy. Warum? Weil alles wieder kommt, und so auch die 90er ein Revival feiern! Während manch eine von euch jegliche Modesünden aus ihren Jugend- oder Kinderjahren erfolgreich verdrängt hat, bleibt eine Sache, die wir mehr denn je lieben, und es ist nicht unser Tamagotchi: Das Flip Handy!

Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Eingebautes Stativ

Ein Grund, warum wir Flip-Phones lieben, ist definitiv das eingebaute Stativ! Egal, ob wir das coole Make-Up-Tutorial ausprobieren oder den leckeren Eintopf nachkochen wollen, ob wir neben dem Essen eine Serie anschauen oder ob wir mit der Oma Videotelefonieren möchten, wir lieben die Tatsache, dass wir das Samsung Galaxy Z Flip4 nicht anlehnen müssen, sondern durch die Faltfunktion überall platzieren können. So haben wir immer die Hände frei und können den Kochlöffel schwingen, die Stricknadel bemaschen oder unseren Königspudel rasieren. Wir lieben’s und werden sogleich switchen!

via GIPHY

Tutorials & Selfies leicht gemacht

Generation Instagram und TikTok hat es nicht immer leicht, Tutorials, Tanzvideos oder Selfies aufzunehmen, um es mit der Community zu sharen. Mit dem Samsung Galaxy Z Flip4 ist das kein Problem mehr. Ob harte oder weiche Unterlage, du brauchst das Handy durch die Faltfunktion nirgendwo anlehnen und kannst so ganz einfach vor deiner Kamera posieren, lachen, weinen, essen oder dich schminken. Gamechanger Mädels, wir fragen uns, wie wir bisher unseren Feed bestücken konnten?

Samsung Galaxy Z Flip4 #iSwitched

Scharfe Nachtaufnahmen

Das romantische Feuerwerk mit deinem Schatz, die Feuershow am Festival oder einfach ein Selfie mit deinen Freunden beim Ausgehen: Wir alle kennen es, diese Bilder sind fast immer verschwommen. Warum? Weil keiner von uns so eine ruhige Hand hat, dass das Handy beim Fotografieren nicht zumindest ein wenig verwackelt. Nicht so mit dem Samsung Galaxy Z Flip4: Durch die praktische Flipfunktion kannst du das Handy aufgeklappt platzieren und per Fernauslöser mit der FlexCam ein gestochen scharfes Nachtmotiv einfangen! Kein Verwackeln, kein Verwischen, kein Ärger. Kein Wunder, dass wir switchen, oder? #iSwitched

via GIPHY

Platzsparend

Klar, am Weg zur Uni oder ins Büro haben wir meist einen Shopper mit, der vollgepackt mit Laptop, Büchern und Co. ist. Aber am Abend, wenn wir nur eine kleine Tasche oder Clutch dabei haben, wird das Verstauen der immer größer werdenden Handys schon etwas komplizierter. Ganz anders mit dem Samsung Galaxy Z Flip4. Durch die praktische Flip-Funktion können wir es mit einer Hand zusammenklappen und in jeder noch so kleinen Tasche mitnehmen. Halb so groß mit doppelt so großer Leistung, klar, dass wir da gleich switchen wollen!

via GIPHY

Travelbuddy

Wer kennt es nicht, wir sind auf Reisen – alleine oder mit Partner:in – und wollen zur Abwechslung mal nicht nur die Szenerie festhalten, sondern uns selbst! Vor dem Eifelturm, beim Whalewatching oder dem Mount Everest, nicht immer ist jemand dabei, der ein Foto machen kann oder den wir fragen wollen. Und genau dafür haben wir geswitched. Denn das Samsung Galaxy Z Flip4 überzeugt nicht nur mit der Rück- sondern auch mit der Frontkamera! Durch das erwähnte, eingebaute Stativ, könnt ihr es ganz einfach wo platzieren und per Selbstauslöser ein Foto machen. Zugeklappt hält es sich besonders gut in der Hand und dient dir als Spiegel – nie wieder verschwommen oder blöde Grimassen!

via GIPHY