Das “Sommerhaus der Stars” geht schon bald wieder los. Denn die Dreharbeiten zum RTL-Format laufen bereits seit dem 4. Juni auf Hochtouren. Gedreht wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr auf einem Bauernhof in Deutschland.

Acht Promi-Paare sind bereits ins Sommerhaus eingezogen. Wie RTL nun mitteilte, wird nun aber noch ein weiteres Kandidaten-Paar zu den 16 Teilnehmern stoßen. Dabei handelt es sich um Ex-Bachelor-Teilnehmerin Eva Benetatou und ihren Verlobten Chris.

Sommerhaus der Stars 2020: Ex-Bachelor-Kandidatin zieht mit Verlobten ein

Eigentlich stehen die Kandidaten für das Sommerhaus der Stars 2020 bereits fest. Hier findet ihr eine Auflistung aller Promi-Paare, die in diesem Jahr beim Sommerhaus der Stars dabei sind. Die Teilnehmer befinden sich derzeit auf einem Bauernhof in der deutschen Stadt Bocholt. Denn das RTL-Format konnte wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr erstmals nicht in Portugal gedreht werden. Wie RTL nun mitteilte, zieht nun ein neues Promi-Paar, zusätzlich zu den bestehenden acht Liebenden, ins Sommerhaus ein. Dabei handelt es sich um die Ex-“Bachelor”-Kandidatin Eva Benetatou. Zusammen mit ihrem Verlobten Chris wird sie nun an dem Fernsehformat teilnehmen.

Der Einzug der 28-Jährigen könnte nun für großen Zündstoff auf dem Bauernhof sorgen. Denn auch Ex-“Bachelor” Andrej Magold, der Eva Benetatou 2019 im Finale der Sendung für seine aktuelle Freundin Jennifer Lange ohne Rose stehen ließ, ist nun ins Sommerhaus gezogen. Das Wiedersehen zwischen Eva, Andrey und seiner Freundin Jenny wird also vermutlich alles andere als harmonisch verlaufen.

Georgina Fleur verlässt Sommerhaus nach drei Tagen freiwillig

Einen offiziellen Ausstrahlungstermin für das Sommerhaus der Stars gibt es bislang noch nicht. Allerdings laufen die Dreharbeiten zur Sendung bereits. Denn seit dem 4. Juni befinden sich die acht Promi-Paare nun schon in ihrem neuen Quartier. Während der Dreharbeiten kam es jetzt jedoch zu einem unerwarteten Ereignis. Denn wie RTL nun bekannt gab, haben It-Girl Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubilay Özdemir das TV-Projekt nach drei Tagen abgebrochen. Grund für den Auszug seien laut dem Sender größere Streitigkeiten mit anderen Paaren gewesen. Auf den freiwilligen Exit der beiden folgt nun ein neuer Einzug. Denn mit Eva Benetatou und ihrem Verlobten Chris ist die Teilnehmeranzahl vom Sommerhaus der Stars nun wieder komplett.

Alle Folgen vom Sommerhaus der Stars könnt ihr euch auf TVNOW ansehen.