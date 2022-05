Ja, am Wochenende wird’s heiß! Aber nicht nur aufgrund der Temperaturen. Denn die einen oder anderen können sich auf richtig hotte Momente freuen, die sie fast schon zum Glühen bringen. Wer eine Date Night plant, ist genau am richtigen Drücker.

Welche drei Sternzeichen lieber mal ein paar Eiswürfel bereithalten sollten, erfahrt ihr hier.

Wassermann

Der Wassermann ist für seine humorvolle Art bekannt – und genau das macht ihn auch so attraktiv! Doch die wenigstens wissen, dass das Sternzeichen auch eine Seite hat, die einen wirklich zum Schmelzen bringen kann. Denn der Wassermann weiß ganz genau, was er tut, wenn es darauf ankommt. Jetzt kommt es darauf an! Denn an diesem Wochenende kann das Sternzeichen zeigen, wie er die Person, der es gerade sehr nahe steht, in Wallungen bringen kann. Und das gelingt ganz mühelos …

Löwe

Leidenschaft kann der Löwe! Genau das beweist er auch am Wochenende – denn ihm stehen einige heiße Momente bevor. Die aktuelle Sternenkonstellation sorgt dafür, dass der Löwe sogar noch mehr Energie hat. Hier bekommt der Name Feuerzeichen eine ganz andere Bedeutung. Mit seiner charismatischen und selbstbewussten Art kann dem Sternzeichen definitiv niemand widerstehen. Ob es nur bei einem Abenteuer bleibt oder sich die hotten Stunden zu etwas mehr entwickeln, bleibt abzuwarten.

Jungfrau

Von wegen Flaute im Bett! Das Wochenende hat es für die Jungfrau wirklich in sich. Denn das Sternzeichen kommt sicherlich nicht nur einmal zum Höhepunkt, wenn ihr versteht, was wir meinen. Das muss auch nicht immer etwas mit hemmungslosen Schäferstündchen zu tun haben. Gerade die softe Seite der Jungfrau ist es, durch die sich so viele von ihr angezogen fühlen. Und die wird dem Tierkreiszeichen jetzt einige Momente mit seinem Crush bescheren, die es sicherlich nicht so schnell vergessen wird.

